La rentabilidad bruta del alquiler se mantiene por encima del 6% Comunicae

viernes, 29 de julio de 2022, 13:52 h (CET) Con el objetivo de ofrecer un servicio que se adecúe a los retos del mercado actual, Solvia impulsa su área de Rental, reforzando sus recursos y servicios de gestión integral de activos en alquiler para inversores, grandes propietarios e inquilinos. La firma de servicios inmobiliarios cuenta con una consolidada experiencia en este tipo de carteras, contando con más de 26.000 activos bajo gestión El sector del alquiler está en auge. El ritmo de cierre de operaciones ha cogido recientemente una trayectoria muy positiva, especialmente en las grandes ciudades, retomando su constante subida desde 2015. Este contexto está provocando que los inversores también sigan manteniendo su interés por la buena rentabilidad que ofrece el alquiler, situada por encima del 6%, según los datos obtenidos en el 1er Solvia Market View 2022.

Conscientes de esta trayectoria positiva, así como de la necesidad de impulsar la gestión profesionalizada del alquiler ante las nuevas necesidades del mercado, Solvia ha fortalecido su unidad especializada en Alquiler,que en estos momentos gestiona ya más de 26.000 activos inmobiliarios, con la creación de un espacio específicodesde el que mejorar la experiencia de sus clientes y seguir creciendo en la gestión profesional de este tipo de activos.

El área de Alquiler de Solvia, basada en un modelo de gestión integral, trabaja a lo largo de toda la cadena de valor del ciclo de vida de los activos (desde Asset Management y comercialización, hasta control económico, gestión del alquiler y relación con los inquilinos), ofreciendo un trato cercano, un proceso de resolución de incidencias ágil y un equipo profesional de primer nivel.

Tal y como indica el 1er Solvia Market View 2022, el crecimiento del interés por alquilar, tanto inmuebles de segunda mano como de obra nueva, se debe a la dificultad de acceso a la propiedad en una parte de la población, al auge de modelos como el build to rent y, sobre todo, a que las nuevas generaciones buscan ahora la movilidad laboral y prefieren apostar por la flexibilidad que ofrece el arrendamiento. Este repunte, superior a la oferta actual, unido a la inflación y a las restricciones en las rentas, se está traduciendo la aceleración de los precios, actualmente situados en los 11€/m2, aproximadamente, suponiendo un incremento del 5% respecto a hace un año.

"El aumento de la demanda, el auge de la gestión de grandes carteras o el creciente éxito de iniciativas como el build to rent están incrementando la necesidad de contar con partners especializados que ofrezcan una cobertura integral a las exigencias de los clientes. Esto es, precisamente, lo que se potencia al máximo desde Solvia, brindando un servicio de calidad y eficiente a los inquilinos y buscando la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios en alquiler", indica Ernesto Ferrer Bonsoms, director de Negocio de Solvia.

Con el objetivo de adecuase a las exigencias de todos aquellos que buscan alquilar y potenciar al máximo su digitalización, la compañía está perfeccionando su proceso de comercialización y está reforzando su portal de cliente, accesible tanto por web como por app. A través de esta herramienta, los inquilinos pueden contactar con Solvia siempre que lo deseen, así como gestionar y acceder de manera intuitiva a los diferentes aspectos y servicios relacionados con el arrendamiento del inmueble: datos personales y de la vivienda, contrato de alquiler, recibos y facturas, planos, chat de resolución de dudas, comunicación de incidencias, etc.

Con este nuevo impulso, Solvia refuerza sus servicios inmobiliarios para empresas, inversores y particulares, consolidando su posicionamiento como socio de confianza de todos los actores que intervienen durante el proceso inmobiliario, cubriendo sus necesidades operativas y reputacionales, y atendiendo correctamente la demanda del usuario final.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.