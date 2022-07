Herbalife Nutrition sigue apostando un año más por el deporte femenino en la Copa del Rey Mapfre de Vela Comunicae

viernes, 29 de julio de 2022, 13:56 h (CET) Como parte de su compromiso con el deporte y la igualdad en todas las disciplinas, Herbalife Nutrition patrocinará y apoyará un año más a la clase J70, y a un barco en la categoría femenina J80. El equipo Herbalife Nutrition, que compite en la "Mallorca Sotheby’s Women’s Cup", estará compuesto por un barco con tripulación exclusivamente femenina La 40ª Copa del Rey MAPFRE, la regata más importante del Mediterráneo organizada por el Real Club Náutico de Palma y la Real Federación Española de Vela, dará comienzo el próximo 30 de julio en la Bahía de Palma de Mallorca, superando el centenar de barcos inscritos. Herbalife Nutrition, la multinacional especializada en nutrición y estilo de vida saludable, en su apuesta por deporte, es un año más el patrocinador de la clase J70, y un barco en la categoría femenina J80, que compite en la "Mallorca Sotheby’s Women’s Cup".



La tripulación, exclusivamente femenina, está compuesta por regatistas con un amplio palmarés en la vela española. Blanca Cabot es campeona del mundo femenina sub 17 de 420 y subcampeona de Europa femenina sub 19 en la misma categoría. Laura Company ha obtenido puestos destacados en diferentes competiciones nacionales. Campeona de Europa por equipos en la clase optimist, Marta Garrido, es también campeona de España absoluta y campeona del mundo absoluta de 420, además de hacerse con la Copa del Rey de Vela en J80 como patrona con sus compañeras. Neus Ballester y Andrea Perelló, son las vigentes campeonas del mundo de 420 y cuentan con numerosos podiums tanto nacionales como mundiales. Clara Llabres se hizo con la Copa del Rey Mapfre femenina en 2019, además del subcampeonato del mundo de 420 en San Remo y el campeonato de España de 420.



"Patrocinar de nuevo la categoría J70 y tener un barco con una tripulación compuesta solo por mujeres evidencia el compromiso de la compañía con la promoción del deporte femenino y con un estilo de vida activo y saludable. Las mujeres han sido siempre una parte fundamental del éxito de nuestra empresa, por lo que seguimos creando oportunidades para que consigan sus objetivos personales y de equipo", declaró Tara López, directora general de Herbalife Nutrition España.

Además, Herbalife Nutrition vuelve a patrocinar la categoría J70, el monotipo más numeroso y competitivo del mundo con más de 1.200 embarcaciones construidas.



La clase Herbalife Nutrition J70 realizará un máximo de 14 pruebas, las cuales se sucederán entre el martes 2 y el sábado 6 de agosto. Es una de las categorías de vela más reconocidas en el mundo y se caracteriza porque todas las embarcaciones son idénticas: 8 metros de eslora, 2,50 metros de manga y 1.400 kilogramos de peso.



Desde el 2014, Herbalife Nutrition patrocina la Copa del Rey Mapfre de Vela, consolidando su afán por promover la actividad física con una nutrición equilibrada para llevar un estilo de vida saludable.

