Profiture y la imputación de horas en el despacho

viernes, 29 de julio de 2022, 11:57 h (CET)

Una de las mayores preocupaciones en los despachos profesionales es saber si los clientes son rentables o no. Para conseguir medir de manera correcta la rentabilidad de los mismos, se suele recurrir a la imputación de horas en el despacho.

Realizar este trabajo de forma manual es un proceso largo y tedioso. Sin embargo, en la actualidad existen opciones que permiten imputar las horas trabajadas sin complicaciones, desde el móvil u ordenador.

Ejemplo de ello es Profiture, un software cuyo objetivo es automatizar tareas y llevar un control sobre la rentabilidad de los despachos y asesorías. Recientemente, han incluido a su sistema una nueva funcionalidad que permite realizar la imputación de horas en el despacho de forma clara, sencilla, cómoda y, sobre todo, eficiente.

¿Por qué es necesario imputar horas en los despachos profesionales? A día de hoy, muchos despachos profesionales no conocen si sus clientes son rentables, a pesar de requerir sacarles el máximo rendimiento posible. Al realizar la imputación de horas es posible determinar qué clientes representan una pérdida de tiempo y dinero y cuáles generan un mayor margen de beneficios para el despacho. De este modo, es posible optimizar al máximo los recursos.

Por otro lado, tener definido un sistema de imputación de horas en la oficina permitirá que se establezca una serie de procesos correctamente ordenados que posibilitarán ganar una mayor cantidad de dinero.

Además, al realizar la imputación el despacho adquiere mayor poder ante una negociación con cualquier cliente. Tras establecer la metodología es posible justificar, de manera objetiva, una subida de cuota importante.

Profiture incluye una nueva funcionalidad a su sistema Profiture es una plataforma en la nube que ayuda al crecimiento de las asesorías y despachos, mostrando la rentabilidad de los clientes, impulsando la productividad del equipo e identificando oportunidades nuevas. Puede ser configurado a medida de cualquier asesoría y permite consultar datos fundamentales como la contabilidad, facturación y datos de los clientes.

Con la nueva funcionalidad de este software, lo que antes era una pesadilla se ha convertido en un proceso sumamente sencillo. Ya no es necesario pasar horas realizando la imputación de horas en el despacho, sino que Profiture lanza la rentabilidad inteligente para realizar el proceso de manera automatizada.

Con Profiture es posible aprovechar las ventajas que ofrece la transformación digital a los despachos profesionales. La solución que ofrecen es integral e incluye excelentes herramientas para alcanzar la mayor rentabilidad.



