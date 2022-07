Confortauto y Carolina Lober recuerdan la importancia de las gafas de sol al volante Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 11:49 h (CET)

Ahora que ha llegado el verano, el sol puede convertirse en un verdadero peligro para los conductores, debido a que los destellos reducen la visibilidad. Aproximadamente, el 45 % de los pilotos no usan gafas de sol de manera habitual, lo cual aumenta el riesgo de sufrir un accidente.

Para luchar contra ello, Confortauto, una red de talleres automovilísticos, y Carolina Lober, asesora de imagen especializada en gafas, recuerdan la importancia de llevar gafas de sol al volante.

La vista en ningún momento debe quitarse de la carretera. Por eso, hay que ir cómodo visualmente para leer carteles y señales, reaccionar ante cualquier imprevisto, realizar adelantamientos, etc.

Importancia de usar gafas de sol a la hora de conducir Confortauto y Carolina Lober reafirman que los conductores deben mantener sus cinco sentidos puestos en el volante, en especial la vista. El brillo excesivo y los reflejos son aspectos que pueden afectar la visibilidad, siendo necesarias unas buenas gafas de sol. Estas ayudan a adquirir una mayor comodidad a la hora de leer carteles y señales, realizar adelantamientos, reaccionar ante cualquier imprevisto, etc.

De igual manera, pueden ocurrir situaciones en las que resulte imprescindible su uso. Ejemplo de ello es el deslumbramiento producido por el efecto de sol, cuyas consecuencias podrían ser fatales. Al deslumbrarse, la vista pierde su función, aumentando así el riesgo de atropello, pérdida del control del vehículo, zigzagueo y colisión por alcance. A ello, se suman los cambios de luz de acuerdo con las condiciones meteorológicas o las horas del día.

Por consiguiente, tanto si se conduce de forma ocasional como de manera habitual, debe hacerse con la mejor agudeza visual posible, siendo completamente necesario el empleo de gafas de sol. Es importante tener todos los sentidos puestos al volante, por la seguridad del conductor y de los pasajeros.

¿Qué gafas de sol son adecuadas para conducir? De acuerdo con Confortauto y Carolina Lober, siempre deben usarse gafas de buena calidad que hayan pasado los controles de la Unión Europea. Para ello, recomiendan fijarse en que en las varillas aparezcan las siglas CE. Otro modo de asegurarse de comprar gafas de sol que cumplan con la normativa es acudir a una óptica.

Existen gafas con filtros de diferentes categorías, que van del cero al cuatro en función de la menor o mayor capacidad de absorción lumínica. Confortauto y Carolina Lober indican que el grado antideslumbrante va a depender de la sensibilidad y las preferencias particulares del conductor. Sin embargo, resaltan que los tonos muy oscuros no son aptos para conducir.

Así que tanto si se conduce de forma ocasional como habitualmente, tenga el conductor graduación o no, hay que conducir con la mejor agudeza visual posible. Para ello, se necesitan las gafas de sol adecuadas, ya que no todas sirven.

Siempre hay que utilizar gafas de buena calidad y que hayan pasado los controles de calidad de la Unión Europea. Por lo que hay que fijarse que en las varillas aparezcan las siglas CE. Comprándolas en la óptica, siempre van a cumplir con todas normas.

Otro punto muy importante es la calidad de las lentes. Existen lentes con filtros de diferentes categorías, estas van del cero al cuatro, en función de la menor o mayor capacidad de absorción lumínica. La categoría cuatro está prohibida para la conducción, es la utilizada para la práctica de deportes acuáticos o en la nieve. Al volante, la más utilizada es la categoría 3.

También es muy importante que tengan filtro de protección ultravioleta. En cuanto al color de las lentes, las más aconsejables para conducir son las de tintes neutros, es decir, las de color gris, ya que no alteran la percepción del color y reducen el brillo y los reflejos. Aunque las más recomendadas son siempre las lentes polarizadas, la ventaja de este tipo de lentes es que incluyen un filtro de densidad variable que actúa como barrera frente a los reflejos solares. Son perfectas para conducir en cualquier momento del día, ya que eliminan todos los reflejos y ofrecen una mejor protección contra los molestos deslumbramientos.

Otra recomendación es que nuestras gafas de sol sean de un buen tamaño, es decir, que no sean pequeñas. Deben cubrirnos bien y hemos de tener un buen campo visual. Existen modelos envolventes e incluso con protección lateral, con los que se evitan deslumbramientos por la entrada de luz lateral. Por último, es aconsejable tener unas gafas de sol de repuesto en el coche, para tenerlas siempre a mano.

Una vez se va el sol, no hay que utilizarlas. Si se utilizan gafas de graduación, hay que cambiar las gafas de sol por las gafas graduadas. La más recomendable es visitar a un óptico profesional para que revise la graduación y tenerla actualizada. Él ayudará a elegir las mejores gafas de sol en función de todas las necesidades.

En Confortauto, se preocupan por el bienestar de los usuarios a la hora de conducir. Para asegurarse de ofrecer una atención lo más inmediata posible, cuentan con más de 700 talleres repartidos por toda España y Portugal.

Carolina Lober es asesora de imagen especializada en gafas y formadora en el sector óptico. Cuenta con 11 años de experiencia en el mundo de la óptica, aplicando sus conocimientos de asesoría de imagen en la elección de la gafa ideal.



