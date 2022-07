10 años, 10 claves para elegir agencia de SEO, según Daniel Bustos, CEO de Econsultoria

No es fácil elegir la agencia SEO que lleve las estrategias de posicionamiento web de la empresa o pyme, cada vez más importantes, por eso Daniel Bustos, CEO de Econsultoria, agencia de marketing online, y que este mes cumple 10 años, ha querido celebrarlo con 10 claves que se deben tener en cuenta al elegir una agencia de SEO Son muchas las razones por las que contratar una agencia de SEO, pero la más importante es dejar en manos de profesionales la parte estratégica online de la marca. Aunque muchos CEOs y responsables de marketing cuentan con conocimientos de marketing digital, no suelen contar con una especialidad para estudiar, desarrollar y llevar a cabo una estrategia exitosa de SEO. Por eso, es mejor contar con una agencia externa que pueda dedicarse a ello.

Ventajas de contar con una agencia de SEO

"La rama de SEO dentro de la estrategia de marketing digital es muy importante puesto que aunque los resultados tardan más en llegar, esta hará que se afiancen y conseguir una autonomía que permita traer tráfico sin invertir en publicidad", resalta Daniel Bustos, CEO de Econsultoria.

"La parte SEO cuenta con diferentes fases y es ahí donde la agencia de SEO que cuenta con herramientas y conocimientos será quién vaya guiando el camino junto al cliente que será al final quien valore el proyecto y diga por donde quiere o no quiere ir".

10 claves para elegir la agencia de marketing digital perfecta

1. Años de experiencia

"El marketing digital es un sector que ha ganado mucha relevancia en estos últimos años, y por esta razón cada día hay más empresas ofrecen sus servicios, pero la parte SEO es más específica, es necesario conocimiento (también técnico) y experiencia".

"Para elegir una buena agencia, debes considerar los años de éxito a sus espaldas, de esa forma podrás asegurarte que los servicios por los que pagas, serán de la mejor calidad posible", recalca Daniel Bustos.

2. La especialización

No es lo mismo trabajar con una agencia de marketing digital que basan sus estrategias en el posicionamiento web, que otra que se dedica a generar contenido.

"Hay que tener bien claro las necesidades de la marca a la hora de contratar una agencia SEO", recalca Bustos.

3. Webs y redes sociales

"Gracias a como la agencia mantiene su propia web y las redes sociales, se puede ver rápidamente si los servicios que ofrecen son buenos" señala Daniel Bustos.

"Revisa que su web se mantenga actualizada, y que su blog proporcione contenido de valor a los usuarios".

4. Comentarios y opiniones

"Revisar que opinan los clientes que ya han contratado los servicios de la agencia SEO es algo sumamente crucial. Puesto que esto ofrece rápidamente una idea de la calidad del servicio que se contrata".

5. Resultados

"Hay que intentar evitar contratar empresas que ofrecen resultados milagrosos en poco tiempo" afirma Daniel Bustos. "Lo mejor es confiar en empresas que se comprometan a obtener resultados reales, aunque conlleven más tiempo e inversión".

6. Innovación

Tal y como plantea Bustos, buscar una agencia SEO que siempre esté actualizada es primordial para estar a la vanguardia de las últimas novedades.

7. Valores

"Es imposible trabajar con una agencia que no comparta los mismos valores que la propia marca. Tarde o temprano esa diferencia de valores saldrá a la luz, y no podrán ofrecerte los servicios que tú necesitas. La confianza, la innovación y la responsabilidad, son factores que no deben faltar en una agencia", destaca Bustos.

8. Que ofrezcan seguimiento y contacto fácil

Para cualquier estrategia digital "es importante poder trabajar mano a mano con la agencia SEO, que resuelvan tus dudas, que solucionen cualquier problema de una forma eficaz y rápida y que te mantengan al día de los objetivos y resultados que se van consiguiendo", añade Bustos.

9. Equipo con experiencia y especializado en cada área

Es importante contar con un Project Manager que gestione el proyecto de forma global, "pero también es fundamental que el equipo con el que cuentes esté especializado en cada rama en la que trabajéis dentro de la estrategia. Por ejemplo, alguien que tenga experiencia en Seo, alguien que haga los contenidos pero que también tenga conocimientos SEO para que estén optimizados, y otro con capacidad de gestionar la parte técnica".

10. Inversión

Por último, el punto clave más importante a tener en cuenta para encontrar la agencia SEO perfecta, es el presupuesto. Realizar un análisis detallado de cuánto dinero se dispone, es una de las formas de filtrar algunas opciones, "pero no olvides que lo barato sale caro, por lo que se debe de tener en cuenta qué servicio se ofrece y qué resultados se esperan", concluye Daniel Bustos.

Econsultoria es una agencia de marketing online de Madrid, que cumple 10 años trabajando en estrategias digitales tanto para clientes nacionales como internacionales. Una agencia 360º que abarca desde posicionamiento SEO, analítica web y publicidad online, hasta comunicación digital y desarrollo web.