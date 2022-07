Transición ecológica y digitalización son las apuestas del Turismo Activo Comunicae

viernes, 29 de julio de 2022, 11:03 h (CET) Así lo considera el presidente de Activa Canarias, José Luis Echevarría, que reafirma la apuesta del sector por el ecoturismo Entre los meses de marzo y julio, la Asociación Empresarial de Turismo Activo de Canarias, Activa Canarias, ha desarrollado el Plan de Reactivación del Turismo Activo en Canarias junto a Turismo de Canarias. De este proceso, el presidente de la asociación, José Luis Echevarría, subraya la apuesta del sector por la digitalización. "Hemos puesto en marcha el proceso de comercialización electrónica que demandaba un sector de pequeñas empresas y autónomos. Ahora mismo hay más de 40 tiendas creadas, visibilizando un abanico de experiencias muy variadas de Turismo Activo, y que ha dado la posibilidad a las pequeñas empresas de llegar al turista sin intermediarios", señaló.

Lo afirmó en una rueda de prensa en la Plaza de Tajuya del municipio de El Paso, en La Palma, que sirvió como cierre del Plan. "En medio de una crisis como la generada por el volcán, el municipio de El Paso ha mirado por el territorio y ha conseguido desarrollar un atractivo turístico para la isla", argumentó el presidente de la organización empresarial. Se refiere a la apertura del sendero que servirá para interpretar el Volcán Tajogaite, cuya erupción volcánica duró entre septiembre y diciembre del pasado año. Para José Luis Echevarría, "el ayuntamiento ha demostrado tener los pies sobre la tierra y convertir de forma ordenada, respetuosa y profesional, una tragedia en una oportunidad para conocer la esencia volcánica de nuestra tierra".

En dicho encuentro, el concejal de Turismo de El Paso, Omar Hernández, afirmó que "en Activa Canarias siempre hemos encontrado una colaboración sincera y un apoyo explícito, lo cual ha servido para asesorarnos y mostrarnos apoyo en todo momento. Y no solo para el caso concreto de este sendero. Por ejemplo, durante la pandemia, proponiendo el Turismo Activo como alternativa para reactivar las economías locales". De igual forma, resaltó la colaboración público-privada como clave para poner en marcha el sendero interpretativo del Volcán Tajogaite.

Por su parte, el consejero insular de Turismo, Raúl Camacho, valoró que la isla de La Palma es un destino preferencial para el desarrollo de actividades en la naturaleza, "desde el senderismo que nos coloca como uno de los mejores territorios de mundo para su práctica, hasta la apuesta que desde el Cabildo insular mantenemos por mejorar las instalaciones que permitan la práctica del parapente", configurando una red de puntos de despegue a lo largo de la geografía insular.

Echevarría cree que "el Plan ha sido una muestra concreta de economía circular ligada al turismo, en la que se disfruta de experiencias ofrecidas por empresas certificadas y regentadas por personas jóvenes locales sin intermediación que generan alianzas y vínculos con la restauración local, los sectores artesanos y toda la red alrededor de los espacios donde tienen lugar las experiencias". Resume que el Plan ha ofertado unas 150 experiencias, consiguiendo casi 1.500 personas usuarias que disfrutaron las experiencias ofertadas. Sigue predominando el turista interinsular, aunque se observa un incremento de público nacional e internacional.

A nivel publicitario, la nueva plataforma WWW.ECOATIVACANARIAS.COM, ha obtenido más de 50 millones de visualizaciones y un valor equivalente publicitario que supera los 600.000 euros con impactos en países emisores como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia. Gracias a estas acciones promocionales, en redes sociales ha obtenido casi 1 millón de impresiones con anuncios en inglés, alemán, francés e italiano. Entre las acciones más destacadas, proyectó su spot en la Plaza de Callao de Madrid, espacio público más visitado de España, con un impacto estimado en casi 2 millones de usuarios en una semana. Por su parte, la revista de Viajes National Geographic publicó un recorrido de Turismo Activo por las islas, que consiguió casi medio millón de impresiones.

El presidente de la asociación empresarial relató que los pasos de la asociación responden a una estrategia concreta que apuesta por la transición ecológica y la digitalización como pilares para sustituir el "obsoleto modelo turístico depredador de territorio y abrace el ecoturismo como la alternativa real y rentable". En 2021 la actividad se dedicó a la escucha activa, con encuentros para dialogar con los agentes gestores del territorio en Canarias, estableciendo alianzas con reservas de la biosfera de las islas, conociendo a los equipos directivos de los parques nacionales y consolidando las relaciones con los distintos departamentos de los cabildos insulares. Todo esto a través del Ciclo Turismo Activo y Territorio, un proceso que concluyó en las VI Jornadas de Turismo Activo de Canarias. El primer semestre de este 2022, y en un escenario diferente postpandemia, ha desarrollado el Plan de Reactivación del Turismo Activo en Canarias, promoviendo la digitalización y apoyando a las empresas que aún no tenían la posibilidad de afrontar el reto por si solas.

Con todo, Activa Canarias cierra el ciclo lanzando un proceso de participación para forjar las conclusiones de estos dos años de trabajo entre las empresas, el resto de los agentes turísticos, la ciudadanía y la administración pública. Las conclusiones deben concretar qué tipo de turismo espera y desea el sector para Canarias, al tiempo que define las bases de su participación en la creación de este modelo. "El proceso parte con un trabajo robusto anclado en la digitalización y la transición ecológica. Queremos dejar atrás la pandemia mejor de cómo llegamos. Es el momento de un modelo turístico renovado para las islas. Hemos contado con el apoyo de las administraciones y especialmente de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias para plantar los cimientos de esta proyección de futuro y seguiremos adelante en este más que necesario cambio de modelo, para que nuestra tierra sea referente mundial en materia turística, pero ahora en la vanguardia de la transición ecológica", concluyó Echevarría.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tot-Net, especialista en la limpieza profesional de silos y depósitos Récord de asistencia en el III Encuentro Prescripción S.XXI Transición ecológica y digitalización son las apuestas del Turismo Activo 10 años, 10 claves para elegir agencia de SEO, según Daniel Bustos, CEO de Econsultoria 'Ascuas, el pequeño dragón verde': el cuento que hará volar la imaginación de los más pequeños