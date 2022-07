Solicitar la ayuda de un broker hipotecario para conseguir una hipoteca 100 % Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 11:18 h (CET)

Cuando una persona se plantea comprar una vivienda, pero no cuenta con los recursos suficientes, una de las soluciones más comunes es solicitar un préstamo hipotecario. De ser así, se puede optar por la vía tradicional que es acudir a un banco o pedir financiamiento, a través de una entidad privada.

En el caso de los bancos, generalmente otorgan hipotecas para financiar como máximo el 80 % del valor de la vivienda, ya que, de lo contrario, corren el riesgo de que se den impagos de las cuotas e intereses establecidos.

Sin embargo, existen alternativas para poder tener acceso a hipotecas al 100 % y lograr adquirir una vivienda, sin que sea necesario disponer de una gran cantidad de dinero para afrontar la compra. Con el servicio de broker hipotecario con el que cuentan en Sellfy Inmobiliaria, los solicitantes del financiamiento pueden encontrar hipotecas con condiciones que se adapten a sus presupuestos y capacidades de pago.

Alternativas para conseguir una hipoteca al 100 % En un escenario en el que, para muchas personas, sobre todo jóvenes, se les hace muy difícil reunir la totalidad del valor de una vivienda, en el mercado inmobiliario han surgido diferentes alternativas para que todos los individuos puedan tener la oportunidad de adquirir una propiedad con una hipoteca al 100 %.

En este sentido, una de las opciones más recomendadas es la de contar con una persona de confianza que avale la operación. Sin embargo, antes de optar por esta solución, los profesionales aconsejan al solicitante de la hipoteca conocer el funcionamiento del aval, cuáles son sus posibles riesgos y cómo se pueden limitar.

Funcionamiento del aval de una hipoteca El aval es aquella persona que se encarga de responder ante el banco en caso de que el solicitante de la hipoteca no pueda responder con los pagos. Cuando una persona avala una hipoteca, se aumentan las posibilidades de obtener financiación por encima del 80 %, ya que la entidad bancaria puede recuperar el dinero si ocurren impagos.

Si llegara a darse el impago de las cuotas, el banco puede proceder a embargar la vivienda del hipotecado y si la subasta es insuficiente para pagar la deuda pendiente, también son embargados los bienes del avalista. Por esta razón, desde Sellfy Inmobiliaria recomiendan que, antes de solicitar una hipoteca con aval, se estudie cuidadosamente la capacidad de pago, con el objetivo de que el hipotecado pueda cumplir con las cuotas sin problemas.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.