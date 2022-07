Instalación de paneles solares en una comunidad de vecinos, por Ingeniería MASRED Emprendedores de Hoy

Actualmente, el rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas ha hecho que se conviertan en una alternativa de gran beneficio y utilidad para la sociedad. Es por esta razón que cada vez más personas se decantan por el uso de módulos fotovoltaicos tanto a nivel doméstico como industrial, incluso es posible encontrar comunidades enteras cuyo abastecimiento eléctrico proviene de la energía solar.

No obstante, para instalar placas solares comunidad de vecinos se siguen procedimientos diferentes que los aplicados en una vivienda o empresa. Por esta razón, recurrir a profesionales especializados como los de Ingeniería MASRED para la instalación de módulos fotovoltaicos es la opción más recomendable.

Beneficios de las placas solares en comunidad de vecinos En general, las placas solares contribuyen en la disminución de los niveles de contaminación producto de los gases originados por los sistemas convencionales.

El uso de energía solar como método de abastecimiento, favorece a todos los hogares de una comunidad de forma continua, permitiendo el funcionamiento de los sistemas de bombeo de agua, así como la calefacción y todo tipo de electrodomésticos.

Igualmente, la instalación de placas solares en comunidades de vecinos representa la oportunidad de ahorrar en la factura de luz. Aunque la adaptación de estos sistemas puede ser costosa por todos los elementos necesarios para abastecer a toda la comunidad, los costes se amortizan en una disminución en la facturación del servicio eléctrico.

Adicionalmente, las placas solares ayudan a elevar el valor de una vivienda, por lo que se trata de una inversión rentable si se planea vender la propiedad en un futuro. Por otro lado, dependiendo de la comunidad autónoma, es posible acceder a subvenciones para instalar placas solares en comunidades de vecinos.

Instalación de paneles solares en comunidades de vecinos Hoy en día, la instalación de paneles solares en comunidades de vecinos es una de las opciones más recomendadas. De hecho, la normativa técnica de edificación sugiere implantar paneles solares térmicos en estructuras nuevas para la preparación de agua caliente. Es necesario que al menos un tercio de los habitantes de la comunidad voten a favor de la instalación para poder llevarla a cabo.

Después de establecer un consenso, es necesario ubicar a profesionales especializados como los de Ingeniería MASRED para determinar la factibilidad de instalar un sistema de abastecimiento para todos los hogares, ya que se requiere de un techo amplio para los paneles solares.

En caso de no poder abastecer a todos los vecinos por cuestiones de espacio, los expertos recomiendan la instalación de placas solares solo para las áreas comunes, lo que también supone una ventaja para la comunidad de vecinos.

A través de la página web de Ingeniería MASRED, los interesados en instalar placas solares comunidad de vecinos podrán contactar a los expertos para recibir el asesoramiento y asistencia en todos los trámites necesarios, así como también en el proceso de instalación.



