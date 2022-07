Fraternidad que se alimenta de la Eucaristía JD Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 29 de julio de 2022, 11:43 h (CET) La buena noticia, ante la convulsa situación mundial, es la generosa respuesta que estas situaciones han propiciado por parte de la Iglesia y de la sociedad. El mensaje de los obispos con motivo de la celebración el Corpus hacía mención especial a Cáritas, que este año celebra su 75 aniversario.

Miles de voluntarios, personal técnico y otros trabajadores, han dejado a lo largo de este tiempo una profunda huella en España, haciendo visible la acción caritativa de la Iglesia especialmente entre los más pobres, desde la máxima entrega y desde la máxima profesionalidad. No hay fe sin obras. Más que una actitud ética, la fraternidad, dicen los obispos en su mensaje, “es un impulso del corazón que nos encamina hacia los hermanos”.

Pero para el cristiano esa fraternidad se alimenta de la Eucaristía, que da sentido y coherencia a una solidaridad sostenida en el tiempo. Ese es el mensaje del Corpus, que subraya el vínculo directo entre la presencia de Cristo en la Eucaristía y el compromiso cristiano de transformación del mundo.

