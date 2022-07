Mascarillas Airnatech para protegerse frente a las nuevas variantes del covid Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 09:33 h (CET)

Tras dos años de pandemia, España ha experimentado, recientemente, un incremento significativo de casos de covid, predominando las variantes de ómicron BA.4 y BA.5. Esta última está considerada por los especialistas como la más contagiosa de este linaje, ya que representa el 59.5 % de los casos en el país, según datos relacionados con la situación epidemiológica proporcionados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Ante esto, el uso de mascarillas continúa siendo una de las medidas para la prevención de contagios en la que los expertos hacen mayor hincapié. En ese sentido, una de las opciones más destacadas en el mercado es la mascarilla desarrollada por los expertos de Airnatech.

Características de las mascarillas de Airnatech El inicio de la séptima ola de covid en territorio español ha llevado a la sociedad a convertir algunas de las medidas de prevención en hábitos constantes en su rutina diaria. El lavado de manos, el uso de gel desinfectante y el uso continuo de la mascarilla en diferentes espacios son algunos de los elementos clave para disminuir el riesgo de contagios.

En ese sentido, las mascarillas de Airnatech han destacado como una de las más recomendadas por los expertos, por su efectividad para ayudar a frenar los contagios.

EXO FFP2 NR Estas mascarillas se caracterizan por contar con un 95 % de protección bacteriana y 70 % de resistencia al respirar. Esto se debe a las 5 capas de tejidos de máxima calidad con las que han sido confeccionadas y a la tecnología Airplus incluida en su elaboración.

EXO FFP2 AIR PLUS XS. De las cinco capas a tres Más respirabilidad y protección para los más pequeños.

EXO AIR PLUS Un nuevo concepto de mascarilla higiénica reutilizable con un 99% de filtración bacteriana basada en nuevos materiales y mejorando hasta un 70% la respirabilidad frente a los valores máximos de la FFP1, FFP2 y FFP3.

AVVA AIR PLUS FFP2 NR Es otro concepto y con nuevo diseño. Se vuelve a la revolución de las tres capas de esta FFP2 frente a las que hay en el mercado con cinco, incrementando la respirabilidad un 60%.

Mascarillas 100 % fabricadas y certificadas en España Uno de los aspectos que más ha distinguido a la compañía Airnatech es su esfuerzo por lanzar al mercado mascarillas que cumplan con altos estándares de calidad y cuyo diseño y elaboración se lleve a cabo en España. Esta compañía hace uso de materia prima europea de última generación para el desarrollo de un producto eficiente y que funcione como método para prevenir la transmisión del virus.

El desarrollo de un producto innovador basado en nuevos materiales tecnológicos ha hecho de las mascarillas de Airnatech unas de las más eficaces del mercado, sumado a que se trata de productos homologados por AITEX. Asimismo, el uso de las mascarillas es cada vez más frecuente en España, ya que organizaciones como el Comité Olímpico Español avalan la calidad y efectividad de estos productos como medida de prevención.

Dentro de la página web de Airnatech es posible conocer más características de los modelos desarrollados por la marca.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mascarillas Airnatech para protegerse frente a las nuevas variantes del covid Diferenciales Schneider Electric en Cadenza Electric Arte Andino Pop, la nueva escuela pictórica de Guto Ajayu Seif English Academy y sus cursos de inglés en fines de semana Los beneficios de las cuevas de sal para mejorar problemas respiratorios y alérgicos