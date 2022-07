MALOMALOTE, un estilo de pulseras que está rompiendo este 2022 Emprendedores de Hoy

La nueva colección de pulseras para hombre y para mujer de MALOMALOTE significa estilo, personalidad, fuerza, moda y tendencia.

La lava volcánica es el material perfecto como base de un complemento con muchísimo carácter. Simboliza fuego y dureza y su color y textura identifican a la perfección el espíritu de la marca. Ese es el motivo para elegirla como base para crear una colección llena de matices y contrastes por los chicos de MALOMALOTE.

Todos los modelos de MALOMALOTE MALOMALOTE trae el complemento perfecto para completar el outfit, con una colección de más de 50 modelos diferentes de pulseras elásticas con piedras semipreciosas, como las turquesas o turquesas africanas, el ónix o los jaspes. Todos ellos combinan a la perfección con el acero inoxidable, la lava volcánica y con materiales orgánicos, como la madera o las piedras de hematina talladas con formas diversas.

Esta es la colección de pulseras con más personalidad y estilo para esta temporada. Calaveras para los más atrevidos, simbología vikinga o celta, reversibles para los amantes de la hípica, los caballos o el mar, o bien, la colección elegance para combinar a la perfección con el outfit preferido.

La marca diseña especialmente sus modelos para auténticos MALOTES y MALÍSIMAS porque en el fondo y, según explican, “todos tenemos nuestro lado MALOMALOTE, pero es que, además, ser un auténtico MALOMALOTE no es cuestión de género, sino de actitud frente a la vida”.

¿Por qué destacan las pulseras de MALOMALOTE? Las piezas están inspiradas en las personas que aman el motor, las motos, las barbas o los tatuajes y en cualquier momento de su vida pueden ser el complemento perfecto para llevar y no guardar en un cajón.

MALOMALOTE apuesta por piezas de gran calidad y duraderas en el tiempo. Todas las pulseras elásticas de piedras naturales de la colección están realizadas sobre goma de gran resistencia y confort y con piedras semipreciosas hight quality.

Otro de los puntos a favor de las pulseras MALOMALOTE es que son personalizables y están disponibles en su página web en tallas desde la 16 hasta la 21, pero si aún y con ello no se encuentra la medida, la pueden confeccionar sobre pedido según las necesidades.

Su precio, que oscila entre los 25 y 49 €, hace que además sean una buena opción para hacer un regalo diferente y actual, además de algo original para alguien especial.

Son muy combinables con cualquier outfit y también entre sí, porque no hay que conformarse solo con una, ya que a veces es difícil decantarse por cuál gusta más.

Para ver la colección o encontrar el punto de venta más cercano, es posible visitar su página web, Facebook o Instagram (@malomalotecom). Se puede hacer el pedido para multitud de países y, además, si el pedido supera los 50 €, las envían gratis a la península.

La marca ya se encuentra trabajando en los productos para la nueva temporada, en la que se incorporarán nuevos modelos y productos.



