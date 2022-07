Maralta Legal y la Ley de Segunda Oportunidad para autónomos en Cantabria Emprendedores de Hoy

Cuando a un autónomo se le hace imposible atender puntualmente el importe de sus deudas con una o varias entidades acreedoras o proveedores, la ley admite la posibilidad de restructuración del pago total en cuotas accesibles para el titular mediante un acuerdo con sus acreedores y, si este no es posible, la exoneración de todo el pasivo bajo determinados requisitos.

Para todas las personas que requieren apoyo legal, Maralta Legal cuenta con un equipo experto que se encarga de aplicar la Ley de Segunda Oportunidad para autónomos en Cantabria y explica los parámetros más importantes relacionados con este proceso.

Todo sobre la Ley de Segunda Oportunidad Según establece el Real Decreto-Ley 1/2015, “su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: el que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”.

Para obtener la exoneración, también llamado perdón de sus deudas, el deudor debe probar que ha actuado de buena fe, demostrar que previo a la solicitud intentó resolver el problema con el acreedor para la vía extrajudicial y no ser culpable por delitos al patrimonio, Hacienda, Seguridad Social o los derechos de los trabajadores.

Es importante mencionar que la ley se divide en dos instituciones. El acuerdo extrajudicial de pagos, que se utiliza para renegociar el impago en caso de que los acreedores acepten una quita y espera; y el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho para el caso de que no se alcance dicho acuerdo y el deudor pueda reducir hasta la totalidad de la deuda, después de haber liquidado todo su patrimonio.

Despacho para autónomos en Maralta Legal Para tener buenos resultados, es clave contar con un equipo de abogados especialistas que se encarguen de gestionar todo el proceso. Maralta Legal ofrece atención en derecho societario y concursal para los autónomos, que requiere apegarse a la Ley de Segunda Oportunidad en Cantabria.

De esta forma, en la plataforma web, se puede solicitar un presupuesto, acorde al estado actual de la deuda. Para ello, se envían directamente los documentos que solicita el despacho y, en el menor tiempo posible, los abogados expertos se encargan de enviar el coste por una solución rápida y efectiva.



