La adaptación de Atlántica Garantía S.A. en el mercado de vehículos eléctricos de segunda mano Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 15:58 h (CET)

Atlántica Garantía es una empresa dedicada a la tramitación de garantías mecánicas para coches nuevos y usados, motocicletas, cliclomotores, vehículos industriales y vehículos con modificaciones.

Durante el periodo contratado, la garantía mecánica que ofrece Atlántica Garantía cubre las averías del vehículo del que se trate, los gastos de piezas cubiertas y mano de obra ocasionados por la reparación o el cambio de las piezas del vehículo reconocidas como defectuosas, incluyendo la embarcación.

Debido a las actividades y características de sus clientes, muchos de los cuales son profesionales del sector del transporte por carretera de personas y bienes, o de servicios relacionados con dicho objeto social, Atlántica Garantía posee un profundo conocimiento de las necesidades de cada vehículo.

Experiencia en el sector de la locomoción Esta es una empresa que tramita garantías poniendo a disposición de sus clientes no solo los conocimientos necesarios para la resolución de averías, sino un equipo humano que trabaja de forma personalizada para cada cliente y cada vehículo en particular.

Por lógica, la garantía es más necesaria en vehículos usados y de segunda mano, razón por la que se hace un especial hincapié en estos. Atlántica Garantía dispone de una red de suministradores de todo el material requerido, reparaciones a bajo coste y todo lo necesario para la solución de la contingencia que pueda surgir, atendiendo cada avería mecánica al detalle y de forma particular. Para ello, evalúa las características del vehículo en cuestión y, a partir de ahí, recomienda los planes más adecuados.

En 2021, las ventas de vehículos eléctricos de segunda mano aumentaron casi un 100 % respecto del año anterior. En 2022, hasta el mes de junio, las matriculaciones de vehículos nuevos han disminuido en un 10 respecto del mismo semestre de 2021, siendo la cuota de venta de eléctricos e híbridos del 22 %.

Relevancia de la adaptación al vehículo eléctrico La batería es el órgano vital de un vehículo eléctrico, pero el acceso a su estado de salud sigue siendo una tarea complicada. Con el paso del tiempo y los avances en este campo, la información debería ser más certera y accesible.

A diferencia de los vehículos térmicos, los automóviles eléctricos presentan nuevos problemas y fallos de funcionamiento de preocupante incidencia, localizados, por ejemplo, en la batería de alto voltaje, los cables y conectores. También existen fallos electrónicos y averías en el software, razones todas que motivan que por estadística los vehículos eléctricos permanezcan más tiempo en el taller.

Atlántica Garantía estima que en 2025, las ventas de vehículos eléctricos de segunda mano serán de un 7 %, por eso el objetivo de la empresa consiste en comprender los cambios que están surgiendo relacionados con esta electrificación para adaptar las ofertas de programas de garantía a estos vehículos.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.