Qué es un club de lectura, según la Escuela Internacional Naturopatia Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 15:43 h (CET)

Cada uno puede darle su propia interpretación, pero básicamente un club de lectura es una actividad grupal. El objetivo primordial sería leer una obra (del tipo que sea), comentarla y profundizar en ella.

Ahí se da un intercambio de impresiones, interpretaciones diferentes según la persona lectora. Es un espacio de trueque, de inspiración, de apertura mental y sobre todo es una actividad intelectual. Hoy en día, resulta más necesario que nunca el fomento de la lectura. Los medios audiovisuales (televisión, cine, redes sociales, etc.) han invadido esta sociedad actual, donde el individuo es un mero participante pasivo. Engullir información sin tiempo para digerir.

Desarrollar el aprendizaje solo desde la perspectiva audiovisual merma la capacidad de abstracción, propia del ser humano. ¿Cómo van a leer las generaciones futuras si no ven leer a las actuales?

Un club de lectura supone, además, un momento de «parón» ante una sociedad acelerada y mecanizada. En vez de vivir, el individuo quema la vida. Es una actividad gratuita, es un punto de encuentro. Ejercita el respeto por la perspectiva de otros, traza puentes.

Es un espacio de tolerancia, de aprendizaje, donde los participantes desarrollan su sensibilidad. Aprenden cómo otras mentes estructuran la realidad, las estrategias ante los mismos conceptos. Ayuda a conocerse mejor y a conocer el mundo interior de otros.

De las pocas actividades que una persona realiza consigo misma, pero que cobra un nuevo sentido cuando la comparte con otros. El Club de Lectura EINATUROPATIA afirma que “nos quejamos de lo mal que está el mundo, pero olvidamos que, cuando nosotros cambiemos, el mundo cambiará”.

En la Escuela Internacional Naturopatia tienen muy claro que los alumnos de naturopatía deben ser «agentes activos de cambio social». Y el cambio social no se hace efectivo desde la política, se hace desde el individuo, desde la familia, desde la escuela. “No te sientas solo… muchos pensamos como tú; solo necesitamos organizarnos”, afirman.

La Escuela Internacional Naturopatia anima a unirse a esta iniciativa de reflexión, de respeto, de profundización de la naturaleza. No hay nada que perder, solo el aburrimiento. Los participantes conocerán a personas interesantes e interesadas en temas profundos y enriquecedores.

Qué es EINATUROPATIA EINATUROPATIA son las siglas o el acrónimo de Escuela Internacional Naturopatia. Es una escuela, pero algo más. Son un grupo extenso de personas amantes de la naturopatía, de la naturaleza, de la calidad de vida y del respeto y la libertad.

En EINATUROPATIA tienen formaciones habituales, otras formaciones extraordinarias online o presenciales. Sus JORNADAS EINATUROPATIA se celebran todos los años y son gratuitas (solo para alumnos y antiguos alumnos).

Conclusiones La escuela anima a todos a participar en el Club de Lectura EINATUROPATIA. Una actividad gratuita, con acceso a los libros en PDF y prometen un aprendizaje asegurado. Solo hay que mandar un WhatsApp al número de teléfono que aparece en su web, diciendo: “QUIERO PERTENECER AL CLUB DE LECTURA”. Y recuerdan que:

«Las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados», Ana Frank



