Valoraciones inmobiliarias gratuitas para facilitar el proceso de venta, por Tecnocasa Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 15:43 h (CET)

Los pasos a seguir al poner en venta una propiedad son muchos hasta llegar a un comprador ideal. Pueden surgir múltiples dudas en el camino, principalmente en lo que respecta a la tasación de una vivienda y a su publicación en el mercado inmobiliario. Contar con asesoramiento de profesionales del sector inmobiliario ayuda a resolver estas y otras incógnitas propias del sector. Por esta razón, los agentes inmobiliarios de Tecnocasa ofrecen valoraciones inmobiliarias gratuitas, asesoramiento en ventas, alquileres, herencias o embargos y todo tipo de ayuda ante operaciones inmobiliarias en Arganzuela.

El primer paso: la tasación de una vivienda La tasación inmobiliaria que, desde Tecnocasa, ofrecen de forma gratuita, consiste en un documento que justifica el valor real de una propiedad, suscrito por un profesional, después de realizar ciertas comprobaciones del inmueble a través de una metodología y criterios preestablecidos. El agente inmobiliario que realiza la valoración tiene en cuenta no solo la zona del inmueble o los metros cuadrados, sino también su tipología, la antigüedad y las prestaciones que ofrece.

El precio establecido es “real” porque lo determina un agente externo al proceso de compraventa, mediante un método comparativo con otros bienes de similares características. En el caso de los profesionales de Tecnocasa, realizan la valoración inmobiliaria más precisa del mercado a través de su sistema de big data, que recoge y analiza datos basados en más de 10.500 compraventas y 100.000 solicitudes de compra.

Además, cuenta con profesionales expertos en cada zona de Arganzuela, que ponen su experiencia a disposición del cliente para adaptar los datos generales a las particularidades de cada vivienda, hasta establecer un valor real.

Un servicio inmobiliario completo y profesional de la mano de Tecnocasa Además de brindar una valoración gratuita, los agentes inmobiliarios se encargan de acompañar durante todo el proceso de venta para llegar a un comprador ideal, desde la publicación de la vivienda y el asesoramiento a los posibles compradores, hasta las negociaciones y la firma del contrato de compraventa. Con un seguimiento completo, profesional y personalizado, aseguran que toda la gestión se lleve a cabo de manera exitosa. Esto se debe a la filosofía de Tecnocasa, basada en la calidad y no en la cantidad, por la cual cada agente inmobiliario del equipo está especializado en distintos aspectos del sector. Jorge Díaz es el franquiciado responsable de la oficina ubicada en el barrio de Legazpi, que presta un servicio de asesoramiento inmobiliario especializado en Arganzuela, junto a un grupo de trabajo comprometido en brindar las soluciones ideales para sus clientes.



