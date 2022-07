Confortauto regala ‘100 euros de vacaciones’ por cada cambio de neumáticos Hankook Masters Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 15:21 h (CET)

Confortauto y Hankook Masters se unen este verano para ofrecer premios a sus clientes Actualmente, con el aumento generalizado de los precios, tres de cada diez españoles se plantean cancelar sus vacaciones y más de la mitad tienen previsto reducir sus estancias fuera de casa.

Para ayudar a paliar esta situación, la red de talleres Confortauto, en colaboración con Hankook, regalará este verano “100 euros de vacaciones” a los automovilistas que acudan a alguno de sus puntos de servicio y reemplacen sus viejos neumáticos por unos nuevos con los que circular más seguros y “estirar” los días de descanso disfrutando de hoteles de ensueño, combustible, gadgets electrónicos y muchas más propuestas para el tiempo de ocio.

Durante este verano, contar con buenos neumáticos para el vehículo es, ante todo, la garantía de un viaje seguro y confortable. Estos tienen gran importancia, debido a que son el único contacto entre el coche y la carretera, por lo que es necesario que sean de excelente calidad.

Una opción para la compra de neumáticos es Confortauto, una red de talleres con un amplio catálogo de marcas y modelos. En la actualidad, se han unido con la empresa coreana Hankook Masters para ofrecer a los viajeros una promoción, con la que pueden ser premiados con tarjetas de regalo.

“Después de los dos veranos en que no hemos podido disfrutar de unas vacaciones con plena libertad para movernos por España al volante de nuestros coches, nos parecía que había que hacer algo para ayudar a que el encarecimiento de la cesta de la compra en este primero sin restricciones a la movilidad no malogrará las vacaciones de muchos españoles”, explican los responsables de Confortauto.

“En colaboración con una primera marca de neumáticos como Hankook, tan comprometida como nosotros con la movilidad eficiente y segura de nuestros clientes, Confortauto ha lanzado una campaña de verano que va a ayudar a estirar y mejorar las vacaciones de los automovilistas con 100 euros para invertir en hoteles, restauración, viajes, gasolina o gadgets electrónicos”.

La dinámica de la promoción es sencilla. Por cada compra y montaje de neumáticos Hankook de 17” o medida superior, en un taller Confortauto adherido a la misma, el cliente ganará una tarjeta regalo de 100 euros para canjear por “vacaciones”, registrando la factura del taller en un formulario online.

Acerca de Confortauto Confortauto Hankook Masters es la primera red nacional de talleres de mecánica multimarca y neumáticos del automóvil, con 750 centros en España y Portugal. Debido a su personal altamente cualificado y a un sistema de trabajo avalado por la norma ISO 9001, Confortauto brinda un servicio rápido, profesional y eficiente. Esta red de talleres aporta soluciones eficaces y competitivas, relacionadas con el cuidado y mantenimiento de cualquier tipo de vehículo. Confortauto se ubica en puntos estratégicos de cada ciudad y en cualquier punto de España.



