¿Qué es el etiquetado Nutri-Score? por Sabor a Naranja

El año pasado, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) lanzó una campaña de etiquetado de alimentos para fomentar el consumo consciente con base en un mejor acceso a la información. La campaña denominada Nutri-Score pretende facilitar la información nutricional de los alimentos a través de una escala de la A a la E. La empresa natural Sabor a Naranja propone difundir esta nueva modalidad de etiquetado de alimentos, para que los consumidores tomen decisiones más saludables a partir de conocer las propiedades de cada producto.

¿Qué es el etiquetado Nutri-Score? El objetivo de esta campaña de etiquetado de alimentos es favorecer elecciones conscientes de productos alimentarios envasados, a partir de una escala de letras y colores que determina el contenido nutricional del alimento.

La etiqueta que contiene el producto muestra un logo gráfico conformado por cinco letras, calificadas con cinco colores. De la A a la E, la escala cromática pasa del verde oscuro (A) al verde claro (B), luego al amarillo (C), después al naranja (D) y finalmente al rojo (E). Con esta señalización tipo semáforo, se resume la calidad nutricional global de los alimentos, yendo de los más favorables y saludables a los menos, por su alto contenido de grasas y/o calorías.

La información sencilla que provee el etiquetado de alimentos hace posible la comparación de alimentos envasados de categorías y marcas iguales o diferentes. En este sentido, el consumidor puede evaluar de forma rápida y sencilla qué productos comprar y consumir según sus nutrientes o la falta de ellos.

La importancia de la elección consciente de los alimentos Acceder a la información sobre la composición de los alimentos es el primer paso para elegir el camino de una alimentación más saludable. Si bien el etiquetado de alimentos Nutri-Score no es obligatorio, cada vez más expertos en nutrición y salud animan a su implementación en alimentos procesados, pues no solo ayuda a mejorar las decisiones alimenticias de la población española, sino que también mejora la comunicación comercial de los productos y los motiva a volverse más saludables.

Sin embargo, siempre será una mejor opción nutricional elegir alimentos naturales, sin procesamiento industrial ni agregados artificiales. Tal es el caso de las naranjas de Sabor a Naranja, que son cultivadas, recolectadas y comercializadas por el mismo negocio familiar. Esta empresa especializada en naranjas, ofrece un producto que va desde el campo a la mesa, pues son recolectadas cuando el cliente hace el pedido, para que lo reciba en su domicilio en solo 24 horas.



