Dental Catalunya, el grupo de clínicas dentales que acepta Bitcoin

Dental Catalunya se ha convertido en uno de los primeros grupos de clínicas dentales en aceptar el Bitcoin como método de pago por los diversos servicios que prestan. El anuncio lo formularon sus representantes, quienes destacaron que esta modalidad se suma a las otras formas de desembolso existentes para la comodidad de sus pacientes.

La marca agrupa a los centros odontológicos privados Dental Berguedà, Dental Vic, Dental Molins, Dental Ripoll, Dental Igualada y Dental Manresa. Son considerados una referencia de clínica dental en áreas de implantes, ortodoncia y estética.

Activos digitales que siguen en auge Las criptomonedas siguen siendo un método de pago que está en auge. A pesar de su volatilidad en los últimos meses, es evidente que más personas y empresas las usan para sus intercambios comerciales. Esto ha quedado en evidencia en el más reciente informe publicado por el Banco de España.

Según el ente emisor, estos activos movieron cerca de 60.000.000.000 de euros durante el año 2021, lo cual representa una media de 1.275 euros por habitante. Estas cifras no son aleatorias y responden a una realidad cada vez más evidente: más personas, empresas e instituciones están desarrollando sus negocios con criptomonedas.

Para los directivos de Dental Catalunya, la incorporación de estos activos digitales como divisas para pagar servicios se enmarca dentro de su filosofía de innovación. Esta no solo incluye el uso de los equipos y métodos más modernos de tratamientos, sino también en todos los aspectos de sus servicios. Con ello, se han convertido en pioneros en este mercado.

Tratamientos con equipos de última generación El equipo de Dental Catalunya aprovechó el anuncio relacionado con las criptomonedas para informar sobre su amplio portafolio de tratamientos y servicios.

Sus centros aplican la última tecnología en implantes dentales, carillas estéticas, ortodoncia con brackets y la moderna ortodoncia invisible. Asimismo, cada uno de los centros asociados a la marca dispone de lo último en prótesis dentales.

Como clínica dental, uno de los focos de atención del grupo es la preparación del personal que trabaja en cada uno de los centros. Dental Catalunya trabaja solo con odontólogos y técnicos profesionales debidamente certificados por buenas universidades. Todo el personal se actualiza con constantes programas de formación para dominar las técnicas más avanzadas.

Mediante la tecnología de vanguardia estos equipos de trabajo pueden satisfacer todas las necesidades bucodentales en los ámbitos de salud, funcionalidad y estética. Siempre con una atención de calidad, respetuosa y personalizada para que cada uno de los pacientes se sienta como en su propia casa, en confianza.



