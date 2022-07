Cómo una empresa local logró la expansión internacional. La historia de éxito de Artesanía Cerdá Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 12:15 h (CET)

Gracias a la participación en ferias nacionales e internacionales y a su actitud pionera ante la digitalización aplicando estrategias digitales a sus procesos, Artesanía Cerdá consiguió pasar de ser una compañía local de una población en la provincia de Valencia a ser una empresa líder en su sector, con clientes, proveedores y empleados a nivel internacional.

Actualmente, Artesanía Cerdá se ha posicionado como una de las empresas líderes en el sector de productos de licenciasen diferentes países de Europa, trabajando con marcas tan conocidas como Disney, Marvel, Star Wars, Warner Bros, Paw Patrol o Peppa Pig, entre otras; y cuyas líneas de productos abarcan desde ropa y calzado infantil y adulto, hasta accesorios para mascotas.

Sin embargo, no siempre fue así: fundada en 1972, Cerdá comenzó como una compañía familiar que diseñaba y fabricaba productos de regalo y de papelería repujada en l’Olleria, población ubicada en la provincia de Valencia.

Años después, ante el feroz aumento de la competencia en el sector del souvenir, la empresa decidió entrar en el negocio de los productos licenciados, convirtiéndose en partners de Disney en el año 1987, aún enfocados en los productos de regalo y papelería, pero que irían expandiendo y ampliando categorías en los años siguientes.

Encontrar su lugar en el sector Fue así como a comienzos del año 2000, Cerdá empieza a participar en importantes ferias del sector, como la feria anual internacional de la Papelería y Material de Oficina (DIPA) en Valencia, y posteriormente en el año 2008, en la Feria Internacional Intergift, el primer contacto de la empresa con el mercado de productos de regalo fuera de España.

Y fue a partir de entonces que Cerdá empieza parte de su expansión comercial, poniendo foco en las ferias internacionales de PaperWorld en Frankfurt y la feria líder mundial del juguete Spielwarenmesse en Núremberg, ambas en Alemania.

“Empezamos con un stand de solo 24m2 que acabó con los años convirtiéndose en uno de 300m2”, recuerda Rafael Cerdá, Director Comercial y Propietario de Artesanía Cerdá. “Poco a poco, los días entre una feria y la otra se fueron acortando. Llegó un punto en el que mi hermano y yo recogíamos el stand en Frankfurt y en furgoneta íbamos a Núremberg a montar porque al día siguiente ya empezaba la otra feria”.

Cuando se solaparon las fechas de las ferias, el equipo decidió seguir acudiendo a Núremberg, ya que se había consolidado como feria líder del sector del juguete y del regalo. Sector en el que Cerdá ya se había hecho un nombre.

El paso hacia la digitalización En 2007, Artesanía Cerdá crea su primera página web, en la cual invierte esfuerzos para actualizarla y convertirla en una herramienta imprescindible para promover la empresa.

Luego, en 2017 se marca un antes y un después para Cerdá: en plena crisis del sector de las licencias, decide poner en marcha su expansión internacional global, apostando por una estrategia de marketing digital para captar clientes.

A través del inbound marketing dirigido a empresas B2B, empieza a contactar con clientes, primero a nivel nacional y en una segunda fase con un enfoque estratégico internacional.

“Poniendo en marcha una metodología bien gestionada y trabajada, en Cerdá hemos pasado del método tradicional de prospección, con agentes internacionales, a poner en marcha técnicas SEO. A través del contenido generado en el blog, el uso de keywords bien posicionadas en navegadores y mejorando la experiencia de usuario hemos conseguido un retorno de la inversión mucho más alto de lo previsto inicialmente, convirtiéndonos en líderes digitales en nuestro sector”, comenta Rafael Cerdá.

De forma paralela, desde 2012 la compañía empieza a trabajar en toda la digitalización interna, lo que le daría una gran ventaja competitiva respecto a las otras empresas, especialmente durante el 2020 con el Covid-19 y el consiguiente lock down mundial.

“Por lo que cuando las personas quedamos encerradas en casa ya en 2020 y lo digital se impuso como el único canal de contacto con los clientes, en Cerdá pudimos continuar con nuestra actividad a través del teletrabajo, nuestros servicios digitalizados y nuestra página web”, explica Rafael Cerdá.

Esta digitalización temprana llevaría a Cerdá a alcanzar el liderazgo digital dentro del sector de las licencias, transformando cada uno de sus servicios con una orientación clara a lo tecnológico.

La consolidación del liderazgo digital Actualmente, con más del 60% de las ventas procedentes de la exportación, Artesanía Cerdá se consolida como partner de confianza de productos de licencias de muchas empresas, en diferentes países de Europa.

En los próximos años, Cerdá pondrá el foco “en la continua evolución digital, el desarrollo de varios proyectos vinculados a la sostenibilidad y el ecodiseño, presencia en ferias internacionales y, como hasta ahora, preocuparnos y ocuparnos por las personas que forman parte de Cerdá, para junto a nuestros clientes, proveedores y equipo seguir creando Life’s Little Moments”.



