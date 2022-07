Asientos marinos y pedestales para una navegación más cómoda, con Nova Argonautica Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 12:46 h (CET)

Dar un paseo por el río o el mar y disfrutar de la naturaleza se ha convertido en una de las actividades muy extendida en los últimos años. Pequeñas y grandes embarcaciones forman parte del hermoso paisaje que se puede disfrutar en los denominados paseos marítimos o en las vías navegables de los ríos.

Para quienes disfrutan de esta actividad, Nova Argonautica ofrece todo tipo de accesorios y equipamiento náutico a través de su tienda náutica online. Por ejemplo, disponen de asientos marinos y pedestales con los que hacer más cómoda la travesía.

Máxima calidad para la embarcación Quienes realizan actividades acuáticas suelen hablar de los costes de mantenimiento para una embarcación, que deben tenerse en cuenta independientemente del tamaño y de los detalles que tenga cada nave. Estos costes están directamente asociados a la calidad del transporte, que necesariamente debe cumplir con ciertos requisitos para una eficaz navegación.

En este sentido, Nova Argonautica es una tienda náutica online que comercializa productos aptos para distintos tipos de embarcaciones, garantizando la máxima calidad, el confort y la seguridad a bordo. Así lo demuestra con su variedad de asientos marinos y pedestales encastrables, que se amoldan a las necesidades de cada cliente.

Esta compañía se diferencia frente a sus clientes por su amplio catálogo de productos para facilitar la navegación; cuentan con un stock superior a 40.000 artículos, aptos para cualquier tipo de embarcación, como veleros, barcos u otras de menor envergadura. Dentro de un mercado tan especializado, esto supone una gran ventaja competitiva.

Una amplia gama de asientos marinos y pedestales Los seres humanos pasan gran parte de la vida sentados, ya sea por trabajo, actividades deportivas o simplemente durante las actividades de ocio. Por esta razón, en los últimos años, ha crecido la difusión de mensajes relacionados con las características que deben tener los asientos para ser considerados cómodos y no perjudiciales para la salud.

Si bien el mundo náutico suele ser reconocido por la práctica de actividades recreativas, no deja de ser un espacio donde se busca el máximo confort a la hora de efectuar un paseo en una embarcación. Esa comodidad es una de las políticas que sostienen en Nova Argonautica, mediante la venta de asientos marinos de gran calidad, con tapizados abatibles, cubiertas resistentes a la corrosión y sistemas acolchados suaves. Además, se puede acceder a pedestales con base de montaje empotrada adaptable a cada tipo de asiento.

La tienda náutica online de Nova Argonautica es sinónimo de calidad en materia de equipación náutica.



