Total seguridad y cuidado del bebé con los productos de Owlet

jueves, 28 de julio de 2022, 11:50 h (CET)

Tener un hijo es una de las experiencias más gratificantes de la vida, pero también una gran responsabilidad. La llegada de un bebé supone una serie de nuevas tareas para toda la familia. Afortunadamente, por medio de nuevos dispositivos tecnológicos es posible contar con una mayor comodidad.

En este sentido, la empresa Owlet ha diseñado una serie de equipos que hacen un seguimiento de los parámetros de bienestar del bebé y permiten que, tanto los más pequeños como los padres, puedan descansar sin alteraciones. El Owlet Smart Sock, el Owlet Cam y el Owlet Monitor Duo facilitan la vigilancia de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años.

Con Owlet Smart Sock es posible monitorizar los indicadores más importantes Una de las mayores alteraciones que experimenta una familia con la llegada de un bebé es el descanso. En este sentido, por las noches, es importante contar con la tranquilidad de que todo va bien para poder dormir en paz, sin estar pensando constantemente si el niño tiene o no algún problema.

Con Owlet Smart Sock es posible conseguir este objetivo. Este calcetín inteligente realiza un seguimiento de los indicadores más importantes del bienestar del bebé, como, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno y las tendencias del sueño. Además, dispone de dos funciones para garantizar la tranquilidad de los padres.

Por un lado, es posible consultar las lecturas del pequeño en tiempo real mediante la aplicación gratuita de Owlet. Asimismo, es posible configurar el dispositivo para recibir notificaciones si las lecturas se salen de los parámetros establecidos.

Cuidado y control absoluto del bebé con Owlet Cam y Owlet Monitor Duo Con la cámara y el monitor que fabrica esta misma empresa es posible completar las funciones del Owlet Smart Sock para que el control y la tranquilidad sean totales. En este sentido, la Owlet Cam permite oír y ver al bebé desde cualquier lugar mediante un vídeo HD con una resolución de 1080p. Asimismo, cuenta con visión nocturna y audio bidireccional. Tanto la imagen como el sonido de esta cámara se pueden consultar desde un teléfono inteligente mediante una conexión wifi.

A su vez, el Owlet Monitor Duo, que es el pack que incluye ambos dispositivos, permite tener una imagen completa del bebé. La información que brindan estos equipos es muy completa y, a diferencia de otros productos, no es necesario estar observando constantemente la pantalla para comprobar si todo va bien.

La tecnología diseñada por la firma Owlet – el Smart Sock y la Cam– garantizan la tranquilidad del descanso para toda la familia y está disponible tanto en la web de la marca como en Amazon o páginas como Intecat, Macnificos o Palacio del Bebé.



