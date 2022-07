El pintor Rodrigo Vargas Cuellar y el arte contemporáneo en Colombia Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 18:00 h (CET) El arte colombiano ha tenido un importante reconocimiento a nivel mundial a lo largo de su historia. No obstante, desde los inicios de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, una de las instituciones artísticas más importantes en el país, el arte en el territorio ha cambiado considerablemente y se ha dado lugar a lo que se conoce en la actualidad como el arte contemporáneo de Colombia Rodrigo Vargas Cuellar es pintor y cuenta todo respecto de este momento histórico para la actividad artística en el país sudamericano.

El origen del término contemporáneo para el arte en Colombia, según Rodrigo Vargas Cuellar

De acuerdo con Rodrigo Vargas Cuellar, Colombia es un país que se ha destacado por ofrecer al mundo un sinfín de artistas excepcionales. Muchos de estos han contado con sólidas preparaciones en instituciones educativas de las cuales, hoy, la mayor parte de ellas siguen en pie.

En este contexto, explica el pintor, el término contemporáneo comienza a utilizarse para todo el siglo XX a partir de los últimos años del siglo XIX. No obstante, cuenta Rodrigo Vargas Cuellar, no se emplea para hacer referencia solamente a una época en términos numéricos, sino que hace referencia al carácter profesional. El rol de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, en este sentido, fue muy relevante para la formación de estos artistas.

La importancia de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá

Explica Rodrigo Vargas Cuellar que, para entender el desarrollo del arte contemporáneo en Colombia, es necesario identificar cómo fue la formación y quiénes fueron los primeros docentes de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. En este sentido, su primer director fue Alberto Urdaneta, quien se desempeñó también al mismo tiempo como maestro de dibujo, aguada y perspectiva.

Pero, además, se pueden destacar, dentro de su cuerpo docente, grandes nombres tales como el de Luis Ramelli, proveniente de Italia y dedicado a la ornamentación; César Sighinolfi, consagrado a la escultura y llegado desde el mismo país; Mariano Santamaría, en las clases de arquitectura y Pantaleón Mendoza como maestro de pintura. Además, es importante mencionar a Jorge Price que, cuenta Rodrigo Vargas Cuellar, estuvo al frente de la sección de música de la escuela.

Según Rodrigo Vargas Cuellar, estas figuras han dado lugar al surgimiento de algunos de los nombres más importantes del mundo artístico colombiano. Pero, además, son quienes han ido marcando algunas de las más importantes tradiciones en la producción artística en el país, como es el caso del interés por los paisajes. Los paisajes y su expresión en el arte tienen una gran relevancia en Colombia y eso ha venido de la mano de algunos de los nombres mencionados.

Los nombres más relevantes del paisajismo en el arte contemporáneo en Colombia

Como sostiene Rodrigo Vargas Cuellar, de esta institución han surgido diversos paisajistas y retratistas que, hoy, son figuras de reconocimiento a nivel mundial y cuyas obras han trascendido las fronteras nacionales. Uno de los nombres más importantes en este sentido es el de Epifanio Garay, que fue el retratista más importante hasta su muerte en 1903 y que ha sabido representar los profundos gustos de la población de la capital con personajes femeninos y masculinos hermosamente retratados.

Pero, además, es necesario hacer mención a otros nombres que han tenido una gran relevancia, como es el caso de Francisco A. Cano, retratista, pintor, dibujante y escultor; Ricardo Acevedo Bernal, retratista de personas y de escenas de la vida cotidiana y de asuntos históricos del país; Santiago Páramo, pintor de diversas obras decorativas; entre otros.

