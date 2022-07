Carlos Herrera y el Kit Digital Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022

Europa ha creado un programa llamado Kit Digital que utiliza el fondo de financiación “Next Generation EU” para ayudar a las pymes y autónomos a crear su primer negocio online. Muchas empresas de España se han sumado a este nuevo proyecto, ofreciéndose como agentes digitalizadores que están en la capacidad de proporcionar soluciones eficaces.

Entre estas empresas destaca Carlos Herrera, especialista en todo lo relacionado con la creación de páginas webs, tiendas de comercio electrónico, gestión de redes sociales, desarrollo de sistemas de facturación, etc.

Programa Kit Digital y las soluciones de Carlos Herrera La empresa Carlos Herrera se ha posicionado como una pieza clave del bono Kit Digital de España para ayudar a las pequeñas empresas y emprendedores a digitalizar su negocio de forma profesional. La cantidad otorgada por esta subvención dependerá de la cantidad de empleados de dichas empresas, la cual oscila entre los 2 a 49 trabajadores como máximo. En cuanto a las soluciones de Carlos Herrera incluidas en este bono se pueden mencionar el desarrollo de sitios básicos, avanzados y tiendas de comercio electrónico. Esta compañía también realiza la implementación de ERP y la conectan con el sitio web o aplicación de la pyme o autónomo contratista. Este ERP cuenta con sistemas de contabilidad, facturación, gestión de proyectos, inventario, compras y pagos, logística, etc. La empresa también dispone de soluciones profesionales relacionadas con la gestión de social media para Instagram y Facebook principalmente. Dichas soluciones son: motorización de marca en cada perfil, auditorías para mejora de rendimiento, gestión y creación de campañas con Facebook Ads, optimización de imagen empresarial en redes sociales, etc.

¿Por qué confiar en las soluciones digitales de Carlos Herrera? Internet está lleno de millones de páginas webs y tiendas online, algunas de las cuales son realizadas de forma poco profesional y otras creadas con plantillas semi-profesionales destinadas a ofrecer servicios básicos de compra-venta. La diferencia entre este tipo de plataformas y las desarrolladas por Carlos Herrera es que esta empresa ofrece un servicio de solución digital a medida. Esto significa que se centra en las necesidades del cliente, sus principios, metas y público objetivo antes de ofrecer sus servicios. A su vez, la compañía y su equipo de profesionales brinda sugerencias a sus clientes sobre qué soluciones son ideales para conseguir un resultado rápido, eficaz y preciso. Para lograr una programación optimizada, Carlos Herrera y sus agentes utilizan herramientas populares como Laravel, WordPress, PrestaShop, HubSpot, entre otros. Además de esto, se especializan en la implementación de estrategias SEO, SEM, growth hacking, diseño gráfico, social media e, incluso, alojamiento web personalizado.

Carlos Herrera dispone de una atención al cliente a medida para atender las peticiones de sus clientes, incluyendo las solicitudes para la obtención de un bono Kit Digital. Este bono Kit Digital está autorizado por el gobierno de España y en la página web de la compañía se puede encontrar información de cada uno de los casos de éxito de sus agentes digitalizadores oficiales.



