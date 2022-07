Salir de un fichero de morosidad a través de abusofinancieros.com Emprendedores de Hoy

En los últimos años, se ha disparado la inclusión de personas a ficheros de morosidad de forma arbitraria y sin documentación que respalde dicha decisión. De esta forma, se generan numerosos perjuicios en la vida y la reputación de los damnificados por esta práctica, los cuales son resarcibles. Para ello, el despacho de abogados expertos en derecho bancario abusosfinancieros.com se ocupa de realizar un estudio gratuito de la situación del cliente para determinar si ha sido incluido ilegalmente en un fichero de morosidad, brindándole asesoramiento para salir del mismo y recibir el resarcimiento correspondiente.

¿Cómo detectar la inclusión en ficheros de morosidad? Estar incluido en un fichero de morosidad puede perjudicar de distintas formas a las personas, desde tener problemas para contratar una línea telefónica, hasta solicitar financiación. Así, es posible que les sean denegadas tarjetas de crédito o no se les permita la venta de coches a plazos, además de los daños y perjuicios al honor y a la honra personal. Por ende, es fundamental estar alerta para detectar una inclusión ilegal en un registro de morosos.

Una de las formas de conocer esta situación es por medio de una notificación del responsable del fichero, sin embargo, esta no es una práctica habitual de quienes controlan estos registros. De este modo, los afectados terminan poniéndose al tanto de la situación cuando les es denegado un servicio financiero. Por ende, es necesario recurrir a la vía legal para ejercer el derecho de acceso, para lo cual, abusosfinancieros.com dispone de un equipo de especialistas cualificados para realizar un estudio gratuito de la situación de sus clientes y detectar si han sido incluidos en un fichero de morosidad.

Reclamar la inclusión ilegítima en ficheros de morosidad, con abusosfinancieros.com Para que una persona sea incluida legalmente en un fichero de morosidad debe existir el impago de una deuda cierta, vencida y exigible, así como el respectivo requerimiento previo de pago. Además, la deuda no puede superar los 6 años de antigüedad y no debe haber ninguna prueba documental que la desmienta. Asimismo, el moroso debe ser formalmente notificado sobre su inclusión en el registro por parte del responsable del mismo.

En caso contrario, los damnificados pueden demandar a la entidad que los incluyó de forma ilegítima en un fichero de morosidad, apelando al derecho al honor, ya que este tipo de acciones vulneran la reputación de las personas, además de incumplir con la normativa de protección de datos personales. De esta manera, los abogados especialistas en derecho bancario de abusosfinancieros.com podrán reclamar, ya sea por vía judicial o extrajudicial, solicitando no solo la eliminación de los datos de sus clientes de la lista de morosos, sino también una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

