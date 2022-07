Schaeffler inaugura la nueva sede central de Automotive Aftermarket en Fráncfort

La nueva ubicación refuerza la sede central global de la división Schaeffler Automotive Aftermarket - Las nuevas oficinas de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, ofrecen un moderno entorno laboral - Con el "Concepto New Work" (nuevo trabajo) de Schaeffler, se cumplen los requisitos actuales en términos de trabajo flexible y digital La división Automotive Aftermarket de Schaeffler ha inaugurado oficialmente su nueva sede central en la zona de Gateway Gardens de Fráncfort, Alemania, el 21 de julio de 2022. La división Automotive Aftermarket de Schaeffler, es responsable a nivel mundial del negocio de piezas de recambio y su contribución es muy importante para el éxito global de Schaeffler AG. El nuevo emplazamiento, en la calle De-Saint-Exupéry, se halla cerca del aeropuerto de Fráncfort y ofrece, tanto a los empleados, como a los clientes, buenas conexiones con cualquier medio de transporte, en el corazón de una zona atractiva de oficinas.

"Al mudarnos de Langen a Fráncfort hemos reforzado, por una parte, nuestra sede central global de Automotive Aftermarket y, por la otra, la transferimos a un entorno laboral nuevo y moderno", ha subrayado Jens Schüler, CEO Automotive Aftermarket en Schaeffler. En unos 6.000 metros cuadrados dedicados a oficinas, el concepto New Work cobra fuerza y rompe, por lo tanto, con estructuras obsoletas. El puesto de trabajo del futuro es más flexible, abierto y digital.

New Work se centra en las necesidades de los empleados

"La nueva sede central de la división Automotive Aftermarket en Fráncfort es uno de los espacios de oficinas más grandes que hemos puesto en marcha en Europa, en línea con el estándar New Work de Schaeffler. Éste significa, entre otras cosas, adaptar el entorno laboral a las necesidades de los empleados y apoyar el trabajo híbrido, en la misma oficina, en casa, o en los desplazamientos", ha explicado Stefan Münch, responsable de Corporate Real Estate Management en Schaeffler. El concepto New Work de Schaeffler se implementa en base a espacios laborales ágiles, en un entorno de oficinas multi-espacio y ofreciendo diferentes puestos de trabajo modernos en módulos tanto abiertos, como cerrados. Además de las 240 áreas de trabajo estándar, los aproximadamente 350 empleados de Fráncfort tienen acceso a numerosas áreas de colaboración, salas de reuniones, salas de proyectos y cabinas telefónicas, así como a otras opciones de puestos de trabajo alternativos.

Intercambio, comunicación abierta y colaboración

"El nuevo entorno laboral permite a los empleados interactuar con rapidez y flexibilidad. Las tareas se abordan de forma ágil y hay mucho espacio para la creatividad y las ideas nuevas. Nuestro nuevo emplazamiento y New Work son elementos importantes para que nos posicionemos como una empresa atractiva. Son factores clave para nuestro éxito en el futuro", ha añadido Jens Schüler.

Schaeffler Group – We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler ha estado impulsando inventos y desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad durante más de 75 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2021, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 13.900 millones de euros. Con alrededor de 83.000 empleados, el Grupo Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.800 registros de patentes en 2021, Schaeffler ocupa el tercer lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.