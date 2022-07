Atos se posiciona como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner® para servicios de transformación de TI en la nube pública, 2022 Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 15:20 h (CET) La evaluación posiciona a Atos por primera vez en el cuadrante como "Visionario" Atos se ha posicionado en la categoría Visionarios del Cuadrante Mágico de Gartner 2022 para Servicios de Transformación Digital en la Nube Pública Global. A través de este posicionamiento, Gartner reconoce la amplitud de la visión de Atos y su capacidad de ejecución. Esta es la primera vez que Atos ingresa a esta categoría.

El mercado de servicios de transformación digital en la nube pública (public cloud IT transform services - PCITS) está formado por servicios que tienen un impacto en la evolución de las actividades de los clientes y que se basan en servicios de gestión de aplicaciones nativas en la nube. Estos servicios se basan exclusivamente en las plataformas e infraestructuras de las nubes públicas de los hiperescaladores.

Según Gartner, "a medida que los beneficios de las soluciones nativas en la nube se han afianzado, como lo demuestra su papel en la rápida transformación de las organizaciones durante la pandemia, ha surgido un nuevo mercado, impulsado por el desarrollo de aplicaciones y servicios administrados directamente en la nube".

"Para nosotros, este primer resultado en la categoría Visionarios valida nuestra evolución estratégica hacia un enfoque centrado en crear valor y reflejar las expectativas del mercado para la transformación de la nube de extremo a extremo", dijo Michael Liebow, responsable de Atos OneCloud. "La adquisición de Cloudreach a principios de año y la inversión continua en nuestra gente y recursos nos han permitido fortalecer nuestra iniciativa Atos OneCloud, nuestra experiencia nativa en la nube y consolidar nuestras asociaciones con Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure en todo el mundo. Nos esforzamos por aprovechar nuestra experiencia en la nube líder en la industria no solo para generar ventajas competitivas para nuestros clientes, sino también para acelerar el desarrollo y la implementación de nuestros servicios de transformación y ejecución de la nube pública".

