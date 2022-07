MCI: "Es imprescindible que los alojamientos turísticos cuenten con las medidas de seguridad contra incendios" Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 15:24 h (CET) Es temporada de vacaciones y son muchos los desplazamientos que se llevan a cabo entre las distintas comunidades. Desde el pasado mes de abril, el turismo nacional e internacional, se ha visto incrementado. Se retoman poco a poco los índices de ocupación de los alojamientos turísticos que eran habituales en la época anterior a la pandemia y se observa un gran ánimo por realizar viajes y visitar otros lugares Las opciones a la hora de decidir sobre el lugar en el que pasar una estancia en otras ciudades son muchas y muy variadas. La selección que se haga de unas u otras dependerá de los gustos y necesidades individuales, pero desde MCI señalan que hay un elemento que en todas ellas debe ser imprescindible: las medidas de seguridad contra incendios.

"Nunca se debe dejar de tener en cuenta la seguridad, aunque sea para una estancia corta. Además de revisar bien qué características y particularidades ofrece el alojamiento, también deberán revisarse las medidas de seguridad contra incendios de las que dispone. Si no queda claro en la información que ofrezca dicho alojamiento, siempre es recomendable consultarlo y confirmar que se trata de un espacio seguro", informan desde MCI.

También señalan otros aspectos que remarcan la necesidad de la existencia de unas adecuadas medidas de seguridad: "Se trata, en la mayoría de las ocasiones, de alojamientos que no se han visitado con anterioridad y que, por lo tanto, no se conocen bien. Este es un elemento primordial si surge la necesidad de hacer una evacuación. En este caso, una buena señalización de los materiales de extinción de incendios, así como de

las salidas de emergencia, es imprescindible", añaden.

Por otra parte, indican que los alojamientos turísticos "son espacios en los que se pernocta. Si durante la noche se produce algún fuego, los detectores de humo y las alarmas de incendio ayudarán a dar la señal de aviso, despertando a los huéspedes e impidiendo que se produzcan daños irreparables."

Así, concluyen: "Además de buscar un sitio que ofrezca posibilidades de ocio y descanso, o de unos precios más reducidos, es sumamente importante hospedarse en alojamientos turísticos que cumplan con todas las normas de seguridad".

