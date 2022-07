Los jóvenes, obligados a especializarse para trabajar en el actual mercado inflacionista global Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 14:45 h (CET) Los perfiles especializados tienen más oportunidades de encontrar una salida laboral que les permita independencia económica y comenzar así un proyecto de vida autónoma. El sector tecnológico es uno de los que más demanda este tipo de perfiles y, por ello, el sector de la educación está ampliando su oferta, al mismo tiempo que las empresas ponen en marcha planes formativos, como afirman los expertos de The Valley. Alcanzar un nivel de estudios que llegue hasta la especialización puede ser una solución para aquellos jóvenes que intentan incorporarse a un mercado laboral en el que estos perfiles son cada vez más buscados, y, además, hacerlo con un sueldo que supere el SMI y que les permita autonomía, en un contexto de inflación en el que los gastos en manutención y vivienda no dejan de crecer.

El aumento de los precios en bienes básicos como los alimentos o la subida del alquiler ha impulsado una demanda de formación especializada entre los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral, que han visto cómo con un grado universitario no es suficiente en muchos casos para encontrar un empleo que les permita conseguir emanciparse de casa de sus padres y empezar un proyecto de vida, profesional y personal, en el que poder crecer y desarrollarse.

Esta nueva tendencia, también supondrá un desahogo para uno de los problemas de empleo más importantes de la Unión Europea que recae en los jóvenes, cuya cifra de desempleados ascendía a 2,6 millones de personas en el pasado mes de abril, de los cuales 471.000 eran españoles, lo que situó a España como el segundo país con mayor tasa de paro juvenil de la Eurozona, con un 28,9% tan solo por detrás de Grecia, con un 36,8%, según los datos presentados por Eurostat.

Ante esta situación, muchas escuelas están inclinándose hacía la formación de perfiles 100% especializados en áreas como el sector tecnológico el cual destaca por la alta demanda de empleados que necesitará cubrir durante esta década donde según el último informe de empleabilidad de la ONTSI la Comisión Europea quiere doblar el número actual de especialistas para el año 2030, alcanzando los 20 millones.

En este sentido Juan Luis Moreno, Partner y CIO de The Valley señala que "los perfiles especializados están muy demandados debido a que su adaptación al entorno laboral es mucho más rápida y pueden aportar conocimiento desde el primer momento a las empresas, lo que provoca que las compañías estén más decididas a apostar por su incorporación de manera estable y a largo plazo". Además, indica que "los perfiles más buscados siempre serán aquellos profesionales que aúnen especialización con las habilidades blandas necesarias para cualquier profesional, como la capacidad de relacionarse, la proactividad, el dinamismo y la flexibilidad para trabajar en equipos diversos y multidisciplinares".

Dentro del sector tecnológico, los perfiles más buscados son aquellos especializados en Cloud Computing, Machine Learning o desarrollo de software, áreas en las que The Valley ofrece formación enfocada a preparar profesionales listos para lanzarse al mundo laboral gracias al Máster Data Science & Big Data Analytics, el Máster en Desarrollo Web y el Diploma de especialización en Machine Learning AI, respectivamente.

Por otro lado, otros de los sectores con más demanda de empleo para los que se necesitarán profesionales especializados durante los próximos años es el sector del marketing. Debido a la digitalización que ha transformado la mayoría de las grandes empresas y que está empezando a introducirse en las pymes españolas, los perfiles de Growth marketing o aquellos enfocados al ecommerce están empezando a ser muy buscados en el mercado laboral actual.

Las empresas se encuentran con dificultades para encontrar estos perfiles

Ante este contexto, son muchas las empresas del sector tecnológico que tienen problemas para encontrar especialistas, ya sea por falta de formación o por falta de experiencia. Para suplir esta carencia es necesario contar con planes de formación que cuenten con la colaboración de agentes del entorno laboral, como profesionales en activo o empresas que estén dispuestas a participar en la formación de los profesionales del futuro.

En 2020, en Europa se quedaron vacantes más de 340.000 puestos de trabajo para profesionales del análisis y la gestión de datos y más de 168.000 de ciberseguridad, según la Comisión Europea, que trabaja de manera conjunta con los gobiernos de la eurozona para alcanzar los objetivos marcados durante esta década y formar así profesionales con una mayor especialización que impulse la transformación digital de las empresas y garanticen un descenso de la tasa de empleo entre los más jóvenes, así como un aumento del nivel de vida, ya que son profesiones con salarios superiores a la media actual en países como España.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.