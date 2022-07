Ofi-Logic, los aliados en la gestión de costes de las impresoras

Adoptar e integrar nuevas tecnologías y modalidades es fundamental para conseguir el éxito en cada empresa y una de estas modalidades son los servicios de impresión gestionada. Lo que la mayoría de las empresas no saben viene a contarlo una empresa: los servicios de gestión de impresión juegan un papel fundamental para el ahorro y el buen funcionamiento de la empresa La incorporación de servicios de impresión gestionados permite conseguir un volumen de impresión optimizado, seguro, supervisado y eficaz, no en vano el 64% de las empresas consideran que estos servicios han mejorado su productividad y reducido sus costes fijos. Una de las preocupaciones que tienen las empresas desde siempre ha sido reducir sus costes fijos y, sin importar la cantidad que esto suponga, es fundamental reducirlos. Entre la gran cantidad de modalidades de ahorro, se ha comprobado a lo largo del tiempo que la tecnología y la transformación digital es clave para conseguirlo.

Los MPS, es decir, Managed Print Services son aquellos servicios que Ofi-Logic ofrece a sus clientes, en lo que analiza las necesidades de impresión de las empresas para posteriormente gestionar y optimizar los dispositivos de impresión para una mejor eficiencia y eficacia a la hora de imprimir. "Externalizar los servicios de impresión de tu empresa te ayudará a mantener bajo control todos los costes sujetos a la impresión y sabrás en todo momento los gastos que tendrás mensualmente. La primera ventaja que conseguirás gracias a nuestros servicios de gestión de impresión es, por lo tanto, el ahorro, algo que hoy en día es muy necesario y beneficioso para las empresas", explica Ofi-Logic.

Los servicios de impresión gestionados de Ofi-Logic son mucho más que simplemente alquilar impresoras y mucho más que el simple pago por uso o coste por copia. Generalmente, las empresas no tienen realmente claro los gastos asociados a la impresión que tienen mensualmente y no conocen exactamente lo que se gastan en un año si se tienen en cuenta los dispositivos de impresión que se adquieren, el tóner, el papel, piezas, mantenimiento, consumibles… Son costes "ocultos" que pasan desapercibidos y no se tienen en cuenta, pero que suponen un problema para las empresas.

Con los servicios gestionados de impresión será posible controlar los gastos de impresión y en todo momento se tendrá constancia del coste fijo que la impresión supone mensualmente, pero esta no es la única ventaja. En todo momento, la empresa contará con un mantenimiento y servicio técnico para cualquier inconveniente o mal funcionamiento de los equipos de impresión, un servicio que se presta tanto "in situ" como de forma telemática, de forma telefónica. Por otra parte, Ofi-Logic también se encargará de mantener los equipos de impresión actualizados y monitorizados, para evitar posibles incidencias.