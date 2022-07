En hoteles, la limpieza importa mucho a la hora de recibir buenas reseñas, según Limpieza Pulido

Algo que siempre se aprecia en la mayoría de los negocios de cara al público es la limpieza, sobre todo si se habla del sector hotelero. Las habitaciones, los pasillos y otras zonas como comedores, cafeterías o incluso patios requieren de una limpieza y desinfección minuciosa con los productos adecuados. Pero no todos los hoteles hacen un uso adecuado de los productos químicos a la hora de limpiar y desinfectar La limpieza y la desinfección son dos elementos que hace algunos años eran dos conceptos sin demasiada importancia, no obstante, hoy en día estos dos conceptos son de alta importancia, en el marco en el que se sitúa la sociedad, una situación de postpandemia. En la mayoría de negocios (no solo los del sector hotelero) hay una confusión entre los conceptos de limpieza y desinfección y lo cierto es que estas dos palabras no significan lo mismo. Por una parte, la limpieza es retirar la suciedad superficial de los objetos o superficies, mientras que la desinfección consiste en eliminar o erradicar las bacterias y microorganismos.

Por otra parte, la mayoría de los negocios no utilizan correctamente los productos de limpieza y desinfección que hay en el mercado, contando con productos de poca efectividad o utilizando productos erróneos para tareas que requieren de otros productos más específicos. Con la llegada del coronavirus ya no vale simplemente con limpiar, también es necesario desinfectar y es fundamental conocer qué productos se deben utilizar en cada caso y en cada tipo de superficie. Por este motivo, Limpieza Pulido explica qué productos se deben emplear en cada caso o en cada superficie y de qué manera.

Cambiar las sábanas, limpiar el polvo, limpiar el suelo y los baños… Son muchas las tareas que se deben añadir a la lista de tareas de limpieza de un hotel y es fundamental dar una buena imagen ante los clientes, es decir, los huéspedes. "Un hotel con un olor negativo, un mal olor, es algo que resulta muy negativo ante los huéspedes y es fundamental utiliza productos de limpieza de calidad para evitar que los malos olores existan. Para que el hotel huela bien es fundamental hacer uso de productos con fragancias y aromas perfumados y un ejemplo de ello son los friegasuelos. Un friegasuelos concentrado puede dejar rastro de un olor agradable si utilizamos un producto de calidad" explica Limpieza Pulido.

Para ello, Limpieza Pulido recomienda productos como el Friegasuelos Limpross o el Friegasuelos Neutro con fragancias como la flor de loto o los frutos del bosque. Por otra parte, Limpieza Pulido recomienda un desinfectante de calidad para garantizar que todos los microorganismos se eliminan correctamente, como el Bactericida Nettion MC.