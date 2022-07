Hay malos hábitos que llevan a la reparación del ordenador o portátil, según Redkom

El descuido y el desconocimiento son las principales causas para que los usuarios utilicen el ordenador de forma errónea, estropeándolo con el tiempo. Cuando ya es demasiado tarde para remediar ciertos errores de uso, ya solo queda la opción de recurrir a la reparación del ordenador En más de una ocasión la mayoría de las personas han tenido un problema técnico. El software, el hardware, la batería… son muchos los fallos técnicos que pueden entorpecer el buen funcionamiento del ordenador. Cuando los usuarios adquieren un ordenador todo es gloria hasta que pasa determinado tiempo de uso. Aunque se adquiera un ordenador de calidad, el rendimiento del mismo, con el paso del tiempo, va disminuyendo y el ordenador o portátil se va estropeando, esto es algo totalmente inevitable por la obsolescencia programada, pero esto no es solamente culpa del ordenador.

Con el paso del tiempo, por mucho que un usuario adquiera un ordenador de calidad, es inevitable que este funcione cada vez más lento hasta dejar de funcionar y parte de la culpa la tienen los mismos usuarios. Por este motivo, Redkom, una empresa de mantenimiento de ordenadores, explica los errores que los usuarios cometen para evitar que estos problemas de funcionamiento aparezcan de forma prematura.

"Tener el ordenador suspendido por demasiado tiempo es uno de los errores más comunes que cometen los usuarios, puesto que estos piensan que basta con cerrar la tapa del portátil o la pantalla del ordenador para que este descanse. Sin embargo, cuando dejamos el ordenador en suspensión, el disco duro sigue en funcionamiento y todos los programas listos para que el ordenador arranque con rapidez. Por lo tanto, el ordenador se debe apagar correctamente, sin forzarlo y sin dejarlo en suspensión" explica Redkom.

Entrar en webs con procedencia y contenido sospechoso también es una razón para que el ordenador comience a fallar con el tiempo. Es fundamental, según Redkom, evitar por encima de cualquier motivo páginas que no garanticen la seguridad durante la navegación. Lo recomendable es acceder solamente a páginas web con certificado SSL. Otra manera de evitar que los virus lleguen al ordenador es evitar descargar ficheros extraños, que provienen de usuarios que no se conocen.

Abrir e-mails con remitentes desconocidos también es una acción que se debería evitar, puesto que estos podrían contener virus o datos no seguros. No obstante, para evitar que las páginas contaminen el ordenador, es fundamental utilizar un antivirus de calidad, ya que Redkom afirma que gran parte de las reparaciones que realiza es por esta simple razón: no proteger el ordenador. Otra manera de proteger el ordenador es evitar conectarlo con un almacenamiento lleno de virus (un ejemplo de ello es Drive o Dropbox).