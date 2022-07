La vivienda, un valor seguro, según Inmobiliaria Núcleo Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 14:38 h (CET) El estado en el que se encuentra la economía, provocado por la pandemia y la guerra de Ucrania, provoca una gran incertidumbre y temor en los ciudadanos que han estado pensando o planteándose adquirir un inmueble. Una inmobiliaria afirma que la vivienda vuelve a ser un valor seguro En el año 2020 llegó el coronavirus haciendo tambalear la economía de la mayoría de los países del mundo, provocando una gran inestabilidad en la vida de la mayoría de las personas, sin mencionar el pánico generalizado en la mayoría de los sectores laborales. La consecuencia de esta crisis ha sido un receso en el sector inmobiliario, tras 6 años de crecimiento. Durante esta etapa de crisis sanitaria, el sector del alquiler turístico también estuvo paralizado, lo cual provocó que la crisis se agravara más aún. Dos años durante los cuales el turismo estuvo completamente parado, dos años en los que la situación económica se inestabilizó.

Analizando el presente, la situación ha cambiado, pero los peores momentos no pasaron, puesto que la guerra de Ucrania sigue empeorando la situación económica mundial, provocando consecuencias considerables. Los precios de la energía y los alimentos han crecido provocando una inflación que desde hace tiempo no se veía, además de una bajada del crecimiento económico de España de un 4,3 por ciento. Antes de la guerra de Ucrania, la previsión del crecimiento económico (FMI) era de un 6,4 por ciento, pero la aparición del conflicto bélico y las diversas variantes de coronavirus han hecho bajar esos números dificultando la economía del país.

Inmobiliaria Núcleo, una red de inmobiliarias en Alicante con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario y con 12 oficinas repartidas a lo largo de toda la provincia de Alicante, afirma que la vivienda sigue siendo un valor seguro. "Comprar una vivienda es un movimiento financiero que vale la pena, aunque nos encontremos en medio de una crisis económica y los datos corroboran esto. Tras la pandemia la economía ha ido recuperándose poco a poco y hemos podido observar que se han realizado más de 565.000 operaciones, según los datos del INE. En el 2021 aumentó un 34 por ciento la compra de viviendas, siendo la Comunidad Valenciana la que encabeza estos datos", explica Inmobiliaria Núcleo.

Por lo tanto, si se observan los datos de 2007, cuando la economía había crecido, se puede observar que se realizaron 775.000 ventas. "En los tiempos que corren las viviendas siguen siendo una buena inversión, puesto que es algo que no pierde valor, pero hay que valorar algunas características como por ejemplo el precio de mercado y las posibilidades económicas que tiene el propietario potencial. España es un país de propietarios y es una costumbre que no se va a perder", afirma Inmobiliaria Núcleo.

