Para el segundo trimestre de 2022 la cantidad de parados bajaría hasta los 2,83 millones de personas con una tasa de paro del 12,1%

jueves, 28 de julio de 2022, 14:41 h (CET) Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, ha presentado hoy el informe sobre la EPA del segundo trimestre del año, que confirma que las cifras de ocupación y reducción del desempleo son buenas, con mejor evolución en la comparativa interanual que en el primer trimestre de 2022. Acaban de conocerse los datos de la última Encuesta de Población Activa, correspondientes al segundo trimestre de 2022, que realiza el Instituto Nacional de Estadística. En el segundo trimestre del año se contaban 20,47 millones de ocupados.Son 796.000 más que un año antes (+4%).

Para Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: "Las cifras de ocupación y reducción del desempleo son buenas. Aunque la incertidumbre económica y el fuerte impacto de las actividades más estacionales dificultan un análisis neutro de las estadísticas de empleo, hay que llamar la atención sobre el desigual comportamiento de la afiliación y del número de horas trabajadas: en el segundo trimestre de 2022 creció la afiliación con mayor intensidad que el número de horas trabajadas. El escenario central para el tercer trimestre de 2022 es la continuidad atenuada de la creación de empleo. La ocupación crecería un 3,3% interanual (651.000 ocupados más que un año antes, cosa que permitirá alcanzar los 20,68 millones de ocupados".

Así, para el director del Adecco Group Institute, de cumplirse las previsiones para la próxima EPA: "La cantidad de parados bajaría hasta los 2,83 millones de personas, con una caída interanual de 582.800 personas (-17,1%). La tasa de paro se situaría en 12,1%, 2,5 puntos porcentuales por debajo que en el mismo trimestre de 2021".

Datos más destacados

Como acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística, el número de parados registrados es de 2,92 millones de personas. La reducción interanual del número de parados sigue siendo significativa. Lo hizo en 624.400 (-17,6%). El mayor descenso en 17 años.

La bajada del paro se concentró en ambos sexos y entre los menores de 60 años, en especial entre las personas de 25 a 39 años (-27,4%). Entre las personas de 60 y más años el paro subió un 6,5%. A nivel autonómico, el desempleo bajó en todas las comunidades. Baleares (-37,7%) y Cantabria (-34,7%) mostraron los mayores descensos. La tasa de paro fue de un 12,5%, 2,8 puntos porcentuales menos que hace un año. La tasa de paro juvenil bajó 9,9 puntos porcentuales, pero sigue siendo alta: 28,5%. Canarias (-6,9 p.p.) y Baleares (-5,9 p.p.), mostraron los mayores descensos en la tasa de paro. Andalucía tiene la mayor tasa de paro (18,7%) y Cantabria, la menor (8,2%).

En el segundo trimestre de 2022 hubo 20,47 millones de ocupados, 796.400 más que un año antes (+4%). La recuperación del empleo continuó de forma generalizada. En términos interanuales, creció el empleo para ambos sexos, para todos los grupos de edad, para los diferentes grupos formativos y tanto para españoles como inmigrantes.

Se incrementó el número de ocupados en la Industria, los Servicios y la Construcción, pero no en la Agricultura y la Ganadería. De las 16 ramas de actividad, el empleo subió en 12. Las excepciones fueron Comercio al por menor (-0,5%, es cuarta caída consecutiva), Finanzas y Seguros (-2,7%, segunda caída seguida), Agricultura y Ganadería (-2,7%) y Servicio doméstico (-6,7%; se reduce en 12 de los últimos 14 trimestres). Los aumentos más marcados corresponden a Información y Comunicaciones (13,2%) y Hostelería (18,5%).

La subida del empleo, siempre en términos interanuales, benefició solo a los asalariados (4,8%), ya que los no asalariados sufrieron un ligero retroceso. Dentro de los asalariados, se deja sentir el impacto de la reciente reforma laboral y el consecuente auge de los contratos fijos-discontinuos. Mientras los temporales bajaron un -6,8%, los indefinidos (que incluyen a los fijos-discontinuos) aumentaron un 8,7%.

El empleo aumentó en todas las autonomías, excepto en Asturias. La subida fue especialmente fuerte en Canarias (14,6%) y Baleares (8,9%) acusando la gran recuperación de turismo exterior.

