Shortish, la marca de moda sostenible para niños, que diseña prendas para la alfombra roja y para todos los días, comienza su expansión internacional

Las últimas tendencias de moda infantil demandan el uso de prendas funcionales que faciliten la libertad de las niñas y niños, debido a que es una etapa de la vida marcada por el instinto de exploración.

Por eso, la marca española, Shortish, apuesta por tejidos lisos, en colores neutros y con detalles funcionales que aportan comodidad y diferenciación y estampados posicionales discretos y minimalistas que dan todo el protagonismo al niño que la viste. El estilo confortable que define todas las prendas invita tanto a disfrutar de la ciudad a diario como a destacar en la alfombra roja de uno de los eventos cinematográficos más importantes de España, preservando su inocencia y reforzando su carácter.

Shortish se encargó de vestir a un actor de la película Llenos de Gracia Uno de los hitos recientes de la marca de moda sostenible para niños Shortish fue vestir en 2 ocasiones a Dairon Tallón, actor infantil protagonista de la película española Llenos de Gracia, estrenada a finales de junio de 2022. Dairon acudió a la presentación en el Festival de Cine de Málaga con un total look granate de la marca española de moda Shortish, que se puede encontrar en su tienda online, y al preestreno nacional con todo el reparto, con un conjunto de chaleco y pantalón cargo, ambos looks de la colección permanente de Shortish.

Cabe destacar que Dairon tiene 12 años y se sintió, según sus propias palabras y las de su familia, muy cómodo y acorde al importante evento al que acudía y a la edad que tiene. La propuesta sostenible para niños que crea Shortish es una apuesta por defender su infancia y por no encasillarlos ni “adultizarlos“, solo dejarles que disfruten y exploren cómo les corresponde.

Las prendas están fabricadas en España bajo un modelo sostenible, convirtiéndose en la primera marca española de moda infantil que apuesta por una colección permanente para niños. Se centran en la sostenibilidad desde el origen, fabricando sus prendas con tejidos naturales certificados como el algodón orgánico gots, el algodón oeko tex y bci y el bambú. Preocupándose por confeccionar prendas duraderas, para que se puedan disfrutar como el primer día, durante muchas puestas.

Shortish, la marca infantil de moda sostenible, impulsa su expansión internacional Inició su actividad en Madrid, en 2015, con apenas 2 máquinas de coser caseras y un profundo deseo por expandirse a nivel internacional. Con motivo de la pandemia, sus planes de internacionalización se paralizaron dando prioridad a su crecimiento nacional. Ya a principios de 2021, Shortish comenzó con su expansión internacional en ciudades tan importantes como Nueva York, París, Hamburgo y Nápoles, donde continúa afianzando su producto. Además, la empresa de moda infantil, apunta a reforzar aún más su presencia en tiendas físicas ubicadas en Francia, Italia, Japón y algunas zonas de Norteamérica, con la intención de duplicar su facturación durante el segundo semestre de este año.

Shortish tiene el objetivo de incrementar su presencia con su colección de ropa sostenible para niños en estos países de cara al último trimestre del 2022, así como también conseguir espacios en importantes plataformas online de moda infantil internacionales.

Shortish es una marca de moda española que, con sus diseños urbanos y sostenibles de ropa para niños, puede ser reconocida por su reciente participación en la alfombra roja o disfrutándola en el día a día de los niños. Su propuesta son prendas versátiles, innovadoras y funcionales que contribuyen en el desarrollo de las niñas y niños.



