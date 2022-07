Cómo elegir las botas de seguridad cómodas para la construcción, por Mavinsa Emprendedores de Hoy

El estándar de seguridad en Europa para calzado es la normativa EN ISO 20345. Por ello, todos los zapatos usados para protección en industrias deben ser aprobados bajo esta norma y contar con un código que lo compruebe. Dicho serial se utiliza para definir las características de cada calzado. En primer lugar, debe llevar una letra “S” que significa seguridad. Seguido de esta, va otra letra o número que indica el nivel de protección y otras características. Por ejemplo, la “B” significa básico y 1 quiere decir que el zapato cumple con seguridad básica y su parte trasera es cerrada. Así como estas, hay más clasificaciones que vale la pena revisar antes de adquirir unas botas de seguridad cómodas. Para comprar un calzado de este tipo es necesario acudir a un fabricante o distribuidor de calidad. En este sentido, empresas como Mavinsa cumplen con ambas categorías.

¿Qué tener en cuenta para elegir botas de seguridad para la construcción? La normativa EN 20345 clasifica varios tipos de zapatos según el tipo de material y las propiedades que este tiene. Asimismo, los divide acorde al tipo de trabajo que realizará la persona que las use.

En el caso del sector de la construcción, al ser un trabajo que suele realizarse al aire libre por muchas horas, requiere botas de seguridad de alta resistencia y comodidad. En primer lugar, los ejemplares deben combinar la impermeabilidad con la transpirabilidad, así los pies podrán respirar y, a su vez, mantenerse protegidos del agua, frío o fuego. Otra característica importante es la durabilidad y la ergonomía, así como la protección especial para los dedos con una puntera metálica. De esta forma, otorga un buen soporte y protege la integridad de los pies.

Mientras más se sepa acerca de los riesgos a los que se expone una persona en su área de trabajo, será más fácil elegir el calzado. Al respecto, es primordial revisar la clasificación de las botas y verificar que la descripción sea útil para el trabajador.

¿Dónde comprar botas de seguridad para la construcción? A la hora de adquirir botas de seguridad es necesario acudir a una empresa de confianza que ofrezca variedad y calidad. En este sentido, Mavinsa es una de las empresas que se dedica a la fabricación de zapatos de trabajo que pueden usarse en las industrias química, minera, agroalimentaria, entre otras.

Las botas que ofrecen son antideslizantes, protegen del frío, son antiperforación, resistentes a productos químicos y antiestáticas. Algunos modelos cuentan con punta no metálica o de acero.

Particularmente, sus botas destinadas a la industria y construcción son ligeras y cómodas, ofreciendo alta flexibilidad mientras protege de ácidos e hidrocarburos.

Las botas de seguridad son un requisito indispensable en los trabajos de riesgo o alto impacto. Gracias a este producto, las empresas pueden proteger el bienestar de sus empleados.



