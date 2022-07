¿Quién es Robbie Murray? Curiosidades sobre uno de los creadores de CEO Sphere Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 09:24 h (CET)

Aunque el liberarse de un trabajo insatisfactorio fue uno de los motores para que Robbie Murray iniciara su marca personal, su pasión por el ecosistema digital fue el timón que marcaría el curso de lo que hoy en día representa su figura en las redes sociales. Con más de 170.000 seguidores en Instagram y más de 60.000 en su cuenta de TikTok, Murray ha logrado posicionarse como uno de los influencers de brandingy marca personal más importantes. Su amplio conocimiento y trayectoria le permitieron conocer a Alek Angelov, reconocido experto de ventas, con quien fundaría la escuela de formación en ventas, marketing y negocios CEO Sphere.

Redes sociales y plataformas digitales Murray es originario de Escocia y, desde niño, tenía claro que quería marcar la diferencia. Durante más de 7 años trabajó en una editorial a tiempo completo y, con el interés de comenzar una nueva vida, renunció a este empleo en 2019. Al igual que muchas personas, la pandemia marcó un antes y un después en su vida profesional. Con el incremento de usuarios en las principales plataformas digitales, Murray reconoció que el mundo se enfocaría con más rapidez en esta nueva realidad y, en ese contexto, abrió una cuenta de Instagram donde pudiese enseñar a sus seguidores consejos y tips sobre marca corporativa, marketing y branding personal.

Sus estrategias tuvieron tanta acogida que muy pronto su perfil se llenó de personas interesadas por aplicar estos consejos en sus propios negocios. Producto de esta popularidad creciente es que Alek Angelov decidió contactar a Murray para que le ayudase, de manera personalizada, a posicionar su marca personal en las redes sociales. La química entre ambos fue evidente desde su primera reunión, por lo que no solo no tardaron en convertirse en partners profesionales, sino en excelentes amigos.

Educación financiera para todos Su amistad y su interés por ayudar a cada vez más personas a vivir una vida libre del estrés financiero, fueron el motor para que, entre ambos, decidieran crear CEO Sphere. Esta escuela de educación financiera, formación en ventas, marketing y branding personal, mezcla las experiencias de vida y los conocimientos de estos dos genios de los negocios, en un programa de formación completamente innovador. El objetivo es ayudar a un millón de personas a tener una vida de libertad financiera.

Murray trabajó como asesor de grandes multinacionales, lo cual ha posicionado a este experto en branding, como consultor de amplia trayectoria y excelente maestro. Por estos motivos, Murray invita a todos los interesados en conocer un poco más de su historia de vida y en obtener herramientas para mejorar sus negocios, a que se inscriban en cualquiera de los cursos y capacitaciones que ofrece CEO Sphere a empresarios y particulares de diferentes partes del mundo.

Todos los que quieran aprender más de Robbie Murray pueden seguirlo en su Instagram @therobbiemurray.



