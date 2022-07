Elegansse ofrece el tratamiento de rejuvenecimiento facial Ellanse en Santander Emprendedores de Hoy

En la búsqueda de la eterna juventud, muchas personas buscan alternativas efectivas para combatir las arrugas y la flacidez que aparece en el rostro a causa de la edad. Afortunadamente, en la actualidad, la medicina estética pone al alcance todos tratamientos de rejuvenecimiento facial que logran una piel más tersa y joven sin necesidad de pasar por un quirófano.

Uno de estos procedimientos estéticos es llevado a cabo porElegansse, una clínica estética con sedes en tres importantes ciudades del país, que ofrece tratamientos faciales libres de efectos secundarios que revitalizan y rejuvenecen la piel con resultados visibles desde las primeras sesiones.

Piel luminosa y libre de arrugas con el tratamiento rejuvenecedor facial Ellanse La clínica estética Elegansse, liderada por la doctora en medicina y cirugía Carolina Pérez Negueruela, en su misión por ofrecer alternativas novedosas y efectivas para tener un rostro más sano, ha creado el tratamiento facial Ellanse que revierte la flacidez, aportando mayor elasticidad y luminosidad al rostro.

El procedimiento consiste en la infiltración de un gel de carboximetilcelulosa y policaprolactona que se aplica en las capas más profundas de la piel para rellenar las arrugas, pliegues y líneas de expresión del rostro, estimulando la generación del colágeno natural que devuelve la elasticidad y la luminosidad a la piel. Los resultados son visibles a partir de los primeros 7 días después de la aplicación y tienen una duración de hasta tres años, sin requerir ningún otro tipo de tratamiento durante ese tiempo.

Ellanse está indicado tanto para mujeres como para hombres con pieles con signos de envejecimiento notorio y avanzado. La aplicación del tratamiento tiene un tiempo de duración de 30 minutos y no requiere anestesia. Por otro lado, los especialistas de la clínica aseguran que la técnica no genera efectos secundarios, solo se puede presentar un leve enrojecimiento o hinchazón en el rostro, el cual desaparecerá 1 o 2 días después de haber aplicado el procedimiento estético.

Especialistas en medicina estética en Santander Con una trayectoria de más de 20 años de experiencia ofreciendo variedad de tratamientos estéticos de alta calidad y efectividad, Elegansse ha logrado consolidarse como una clínica estética de referencia en Santander, así como en sus otras sedes en Gavà Mar y Barcelona. Parte del reconocimiento que han logrado se debe a que han conformado un equipo de médicos doctorados en medicina y cirugía, apasionados por la belleza y por la formación continua en los nuevos avances de la estética, lo que les permite ofrecer técnicas novedosas y punteras para mejorar la apariencia de sus pacientes.

La experiencia la complementan sus cómodas e innovadoras instalaciones, equipadas con aparatología de última tecnología, así como productos cosméticos de primera calidad que garantizan una piel sana y joven. Para solicitar una cita con su equipo de especialistas, los usuarios pueden ingresar a la página web del centro, donde recibirán mayor información.



