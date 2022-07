No Problem Cooking, el software todo en uno para comedores de empresa Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 08:59 h (CET)

Los programas de gestión empresarial han revolucionado la manera de llevar adelante los distintos procesos en una organización. Este tipo de software para empresas permite conseguir una mayor eficiencia y una reducción de los costes. En particular, la plataforma de gestión alimentaria No Problem Cooking ha sido especialmente diseñada para lograr estos beneficios en comedores de empresas, colegios, residencias, hospitales y otras instituciones.

Este programa cuenta con distintas funciones que generan un ahorro de tiempo y evitan errores. Su manejo es sencillo e intuitivo y su funcionamiento en la nube lo hace compatible con distintos sistemas operativos como iOS, Windows, Android y Linux. Además, empleando este software es posible realizar una planificación más detallada y también gestionar a los distintos proveedores de un comedor.

¿Qué ventajas obtienen los comedores de empresas con el uso del software No Problem Cooking? Este programa permite planificar los menús de manera detallada para recibir solo los alimentos estrictamente necesarios, evitando desperdicios y ahorrando en costes. Además, con esta herramienta, es posible personalizar las comidas e identificar a los comensales de cada centro. De esta manera, resulta sencillo adaptar los platos a las peculiaridades, alergias e intolerancias de cada persona.

La confección de menús también incluye funciones para considerar los micronutrientes y macronutrientes de cada plato. Asimismo, posibilita que todas las recetas se elaboren siguiendo los mismos estándares de calidad y ajustándose a las cantidades preestablecidas.

Contar con todo el proceso digitalizado en este software para empresas también hace que sea más fácil ajustar todos los procedimientos. En este sentido, la plataforma cuenta con una función de multialmacén para gestionar las fechas de caducidad y trazabilidad de todos los platos e ingredientes.

Presupuesto y pedidos automáticos con el software para empresas No Problem Cooking Esta plataforma también cuenta con funciones para programar y distribuir los menús con calendarios mensuales o semanales. Asimismo, dispone de una herramienta para realizar pedidos a proveedores de manera automática y para presupuestar comidas por número de comensales. Otra tarea que es posible realizar con este software es la gestión de tarifas de menú especiales y gratuidades.

No Problem Cooking simplifica la gestión de todos los pedidos y albaranes. En este sentido, cuando un pedido llega, es posible revisar la entrega con el albarán correspondiente y verificar la recepción. De este modo, el stock del almacén desde el que se ha realizado el pedido se actualiza. A su vez, con tan solo uno o dos clics es posible generar una factura a partir de uno o varios albaranes.

Con el software para empresas No Problem Cooking, es posible automatizar distintos procesos en la gestión de comedores en diversas organizaciones, para generar tanto un ahorro de tiempo como de costes.



