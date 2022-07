OK Mobility incorpora Tesla a su oferta premium Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 10:48 h (CET) La cuota de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos) de la empresa de movilidad global se sitúa actualmente en el 21% OK Mobility incorpora vehículos Tesla a su oferta de movilidad, ampliando así su flota premium con las marcas más exclusivas del mercado y, al mismo tiempo, acelerando su estrategia de electrificación de sus vehículos.

En concreto, el Model Y, un SUV 100% eléctrico con una autonomía de más de 500 kilómetros, ya se encuentra disponible para su alquiler en la OK Store de Palma de Mallorca; y pronto llegará también a las OK Stores de Barcelona y Madrid.

El Chief Supply Chain Officer de OK Mobility, Gilles Redard, destaca que "con la incorporación de estos vehículos a la flota de OK ponemos en valor que exclusividad y eficiencia pueden ir de la mano. Ya sea para recorrer paraísos naturales de costa y montaña o para desplazarse por los enclaves más premium de las ciudades, nuestros clientes ya pueden disfrutar de este modelo que combina lujo, potencia y confort".

El proceso de electrificación que está llevando a cabo la compañía abarca toda su oferta de movilidad, desde los vehículos más estándar hasta los modelos premium, en su objetivo de liderar el cambio hacia una movilidad global e innovadora.

En este sentido, Redard añade que "la experiencia puntera de este fabricante estadounidense dentro del segmento eléctrico aporta un valor añadido a nuestra estrategia de electrificación, cuya cuota de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos) se sitúa actualmente en el 21%. En este sentido, las previsiones para finales de 2022 es que esta flota aumente en torno al 60% respecto a la de 2021".

OK Mobility lleva años trabajando en desarrollar una movilidad eficiente. En 2015, la compañía fue pionera en Baleares, donde se ubica su sede, al incorporar vehículos eléctricos a su flota. Desde entonces, ha seguido acelerando este proceso, introduciendo vehículos de bajas emisiones y reduciendo la media de emisiones de CO2 por debajo de la media emitida a nivel nacional.

Los vehículos de la firma estadounidense ya están disponibles para su alquiler a través de la web okmobility.com y de la app OK Mobility.

