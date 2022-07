Vigo vuelve a confiar a FCC Medio Ambiente la prestación de sus servicios urbanos Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 10:53 h (CET) El Ayuntamiento de Vigo ha vuelto a adjudicar el contrato de recogida de residuos, limpieza viaria, limpieza de playas y gestión de punto limpio a FCC Medio Ambiente, presente en la ciudad de manera ininterrumpida desde 1989. La cartera del contrato supera los 366 millones de euros para los próximos 9 años y 6 meses La sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales del nuevo contrato, por lo que para los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria se ha establecido una Zona Zero Emisiones, principalmente en los Cascos Históricos, tanto en Bouzas como en otros Cascos Vellos, zonas especialmente sensibles por su importancia tanto turística como para la propia ciudadanía de Vigo. La puesta en marcha del servicio supondrá la renovación de una gran proporción de la flota actual, con unidades que en más del 50% serán vehículos eléctricos o con etiqueta ambiental ECO, lo que pone de relieve el compromiso del Ayuntamiento con la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medioambiente.

El servicio de recogida de residuos, que atiende a cerca de 300.000 habitantes y recoge 118.703 toneladas al año, contará con alrededor de 160 personas y 58 vehículos, y abordará la implantación progresiva de la recogida orgánica. En lo que respecta al parque de contenedores, se incrementará con las unidades destinadas a la recogida de la fracción orgánica. Para la recogida selectiva se ampliarán los ámbitos actuales, introduciendo contenedores de carga trasera y carga lateral-izquierda. Se implementará la recogida específica puerta a puerta para grandes productores y se repartirán minicontenedores para compostaje en la zona rural, donde también se potenciará la recogida selectiva, para la que se instalarán sensores de llenado. Por último, en el casco histórico se introducirá el sistema de contenedores de quita y pon.

El servicio de limpieza viaria cubre 2.303 kilómetros de calle, de los cuales 1.634 están en la zona rural, y dispondrá de cerca de 360 personas y 90 vehículos. Se adoptarán medidas para la reducción del consumo de agua potable en los servicios, sistemas de ahorro en equipos y contadores de agua, y productos biodegradables de limpieza inocuos para el medioambiente. También se han establecido medidas concretas para la reducción de la contaminación acústica, mejora de la seguridad vial, y reducción de molestias por malos olores. La frecuencia del servicio se aumentará en domingos y festivos.

Para el servicio de limpieza de playas, que abarca 7,2 kilómetros de litoral, se cuenta con 27 operarios y 19 vehículos. Se incorporará una cribadora mecánica sobre minitractor, así como una ambiciosa propuesta de emplazamiento de contenedores y papeleras de uso selectivo según fracciones, con el objetivo de facilitar su posterior reciclaje. Se implantarán cuatro puntos de depósito de residuos, constituidos por contenedores de carga lateral y de uso exclusivo para cada una de las fracciones.

Por último, se implantarán diferentes modalidades de punto limpio: fijo, móvil y de proximidad, todo ello con el objetivo de facilitar la correcta separación y recogida para el ciudadano. Este nuevo servicio cuenta con un Sistema de Depósito y Recompensa (SDR) por residuo que se instalará en centros cívicos. El punto limpio móvil se ubicará en 12 emplazamientos estratégicos en la ciudad y se contará con un servicio de bibliopunto limpio para dar una segunda vida a libros, discos...

En cuanto a innovación tecnológica, la gestión integral de los servicios se llevará a cabo a través de la plataforma digital VISION, desarrollada en exclusiva por FCC Medio Ambiente y que permite el control, monitorización y optimización de los trabajos y hace posible la interacción en tiempo real con las peticiones de los vecinos. La plataforma es plenamente integrable con otros softwares que disponga o pueda contratar en el futuro el Concello de Vigo, teniendo en mente la continua innovación del Ayuntamiento y, en consecuencia, del servicio.

Con esta renovación se implantarán planes de actuación de comunicación y sensibilización anuales y puntuales, a la vez que se crearán campañas directas específicas para diferentes acciones como la recogida de enseres y voluminosos, el nuevo servicio de recogida de fracción orgánica, o la recogida selectiva de papel/cartón y envases, entre otras.

La plantilla de los servicios se encuentra muy por encima del mínimo legal establecido en cuanto a trabajadores con discapacidad, y se han suscrito distintos acuerdos con entidades locales como la Fundación Down Vigo, Cruz Vermella, Fundación Erguete o Federación de Personas Sordas de Galicia, todo ello con el fin de facilitar el acceso al mercado laboral de distintos colectivos en situación de vulnerabilidad.

FCC Medio Ambiente es la empresa del Grupo FCC que, desde hace más de 110 años, lleva a cabo la prestación de servicios municipales y gestión integral de residuos, y sirve a más de 60 millones de personas en cerca de 5.000 municipios. Lleva a cabo una gran variedad de actividades para los ciudadanos, como gestión integral de residuos, limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes o servicios de eficiencia energética, entre otros.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mermeladas sin azúcar edulcoradas con yacón Cosmética preventiva. Todo lo que se necesita saber para evitar la aparición de manchas según los expertos de Medik8, Omorovicza y Perricone MD Las pieles de Persuasión, de Netflix, vienen a dominar el panorama Beauty con productos de Perricone, Medik8, Omorovicza y Boutijour Vigo vuelve a confiar a FCC Medio Ambiente la prestación de sus servicios urbanos OK Mobility incorpora Tesla a su oferta premium