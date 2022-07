Las pieles de Persuasión, de Netflix, vienen a dominar el panorama Beauty con productos de Perricone, Medik8, Omorovicza y Boutijour Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 11:01 h (CET) Netflix viene con una nueva versión en streaming de la novela de Jane Austen y todo apunta a que la belleza georgiana se va a poner de moda en 3, 2, 1... ¡Go! Si algo se ha visto es que, cuando sale una nueva serie en las diferentes plataformas de Streaming, las tendencias beauty bullen y surgen nuevas propuestas. En este sentido, la belleza más georgiana al estilo Jane Austen parece cobrar especial protagonismo. Propuestas como "Los Bridgerton" son un claro ejemplo de ello. pero es que, además, ahora viene otra que va a ser todavía más purista: Persuasión, que estará disponible desde el 15 de julio. Junto a Dakota Johnson, todo apunta a que sera tendencia conseguir las pieles cristalinas de la época. ¿Cómo hacerlo con los mejores cosméticos de hoy en día?

Piel blanca como el marfil

Si algo se buscaba en la época de la regencia, era la piel luminosa y con una palidez que demostrara que no se trabajaba en el campo. Lo que denominaban como piel de marfil o nacarada. ¿Un símil del siglo XXI? Sí, porque cada vez se llevan más las pieles más saludables, con efecto glow, de aspecto sunkissed pero ultra protegidas del sol. "Esto se alcanza con productos exfoliantes que purifiquen la piel al tiempo que mejoran los niveles de hidratación y luminosidad, con aliados como los polihidroxiácidos, entre los que está la gluconolactona, o con alfahidroxiácidos como el ácido láctico", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



"También conviene broncearse poco, a nivel estético pero sobre todo, a nivel de salud de la piel. Una protección adecuada asegurará el bloqueo de la radiación UVA/UVB a la vez que evitará que cojamos un tono bronceado propio de pieles más foto envejecidas", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Press & Glow es un tónico de uso diario de Medik8 (33€ en Medik8.es). Está pensado para pieles sensibles ya que trabaja con polihidroxiácidos, como la gluconolactona, para ir tratando la piel de forma paulatina y conseguir luminosidad y pureza. Por su parte, Acid Fix de Omorovicza (109€ en Purenichelab.com) es un producto en formato suero, que se debe utilizar dos-tres días por semana. Cuenta con exfoliantes como el ácido glicólico y el láctico.

También ayudarán los productos ricos en Vitamina C para conseguir la luminosidad propia de esta época. Por ejemplo, Daily Radiance Vitamin C de Medik8 (78€ en Medik8.es) trabaja retexturizando la piel y aportando luminosidad, mejorando la síntesis natural de colágeno y elastina. Además, se completa con SPF30 para evitar que los rayos solares incidan en la piel, facilitando así un rostro cristalino.



Por su parte, los Lotus Melight Eye Patches de Boutijour, aunque en su nombre ponga "eye", se pueden usar por todo el rostro. En su fórmula está el alfa-melight, de patente propia, un principio derivado de ingredientes naturales que blanquea y trabaja la prevención de futuras manchas. (69€ en Pasión por la cosmética).

Un toque de rubor

También es típica de esta época la ausencia de maquillaje como tal, aunque sí tenían sus trucos para perfeccionar el rostro. Mientras que antes se usaba, por ejemplo, el extracto de la cochinilla para sonrojar labios y mejillas, ahora las propuestas cosméticas son mucho más sostenibles y beneficiosas para la piel. "Recomiendo usar No Makeup Blush de Perricone MD tanto en mejillas como labios. Está diseñado para aportar al rostro ese tono rosáceo propio de la juventud. Solo es necesario aplicar un poco en la zona de las mejillas en los labios, perfeccionando con la yema de los dedos", comenta David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, quien también explica que: "En esta era no se llevaban las pestañas tan marcadas, por lo que para perfeccionarlas pero sin destacarlas, recomiendo una máscara que sea más marrón y de acabado completamente natural".

No Makeup Blush de Perricone MD (36€ en perriconemd.es)

No Makeup Mascara de Perricone MD (31€ en perriconemd.es)

