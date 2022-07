¿Qué hace falta para dar de baja un coche?, por Compramos Tu Siniestro Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 08:55 h (CET)

Cuando un coche alcanza el final de su vida útil, es necesario darlo de baja y cumplir con una serie de trámites para dejar de pagar impuestos y otros costes asociados al vehículo. Esto puede suceder después de un siniestro, por una avería grave o porque el coche ya no funciona más. En todos estos casos, un desguace es la solución, ya que allí se extraen las piezas que se pueden aprovechar y se elimina el resto de manera eficaz.

En el desguace autorizado online Compramos Tu Siniestro es posible obtener una tasación gratuita. Los servicios de esta empresa incluyen la recogida y los trámites obligatorios para dar de baja un coche. En algunos casos, el equipo de profesionales de esta firma puede poner a punto el vehículo para después venderlo como uno de segunda mano.

¿Cuáles son los pasos a seguir para dar de baja un coche? El trámite de baja definitiva de un coche se realiza en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y solo puede ser llevado adelante por un desguace autorizado como Compramos Tu Siniestro. De esta manera, el propietario de un vehículo queda exento de cualquier responsabilidad ambiental o civil.

Para dar de baja un coche de forma definitiva, es necesaria una copia del DNI y la presentación del original, la ficha técnica del vehículo, el permiso de circulación y una solicitud de baja impresa. En el caso de que el vehículo haya pertenecido a una persona fallecida, hay que sumar el certificado de defunción y una autorización de los herederos, con los DNI correspondientes.

A su vez, si el coche pertenece a una empresa, es requisito adjuntar el DNI del administrador con su CIF y un modelo de representación de personas jurídicas. El trámite no tiene coste, aunque si la baja es temporal, la tasa es de 8,40 €. Una vez cumplidos con estos pasos y entregado el vehículo, el desguace emite un justificante de baja definitiva y otro de destrucción. Con estos papeles es posible notificar a las autoridades correspondientes.

¿Cuánto tarda la baja de un coche? Se trata de un proceso rápido que es posible realizar en un solo día. De hecho, en Compramos Tu Siniestro, cumplir con este procedimiento lleva apenas poco más de una hora.

Confiar en un desguace como este es también positivo para el medioambiente, porque las piezas que aún sirven se ponen a la venta para ser reutilizadas, mientras que aquellas que representan un riesgo potencial, como, por ejemplo, las baterías, se manipulan de manera segura y se eliminan sin causar daños.

A través de Compramos Tu Siniestro, es posible cumplir con todos los trámites necesarios para dar de baja un coche de manera segura y eficaz, obteniendo el certificado de destrucción correspondiente para finalizar con las cargas impositivas.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.