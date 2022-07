Ciaper, especialistas en puertas de garaje automáticas en Asturias Emprendedores de Hoy

La provincia de Asturias cuenta con una empresa experta en instalación y mantenimiento de puertas de garaje automáticas. Con más de 25 años de experiencia el sector, Ciaper se ha convertido en una de las mejores compañías encargadas de hacer realidad la máxima seguridad, estética y protección que garantizan estas estructuras. Los profesionales de la firma se asegurarán de satisfacer las necesidades de cada propietario, al estudiar la mejor opción, teniendo en cuenta la intensidad de uso y el lugar donde estarán ubicadas.

Cinco tipos de mecanismos Existen cinco categorías que abarcan la variedad de puertas de garaje automáticas, todas disponibles en Ciaper. Las ventajas de cada variedad corresponderán a las necesidades del usuario. Las puertas correderas y las batientes son ideales para los accesos de uso intensivo en zonas residenciales, como las entradas a una vivienda o urbanización. El sistema de riel de las primeras puede tener una o dos hojas y necesita suficiente espacio lateral para desplegarse. La segunda opción funciona con el mismo tipo de apertura de las puertas tradicionales, en el que las hojas se abren hacia el interior y constan de gran resistencia y durabilidad.

Para espacios con tendencia más industrial, como garajes comunitarios, naves o locales de este tipo, los expertos de Ciaper recomiendan las puertas automáticas seccionales, basculantes y ple-leva. Estos mecanismos, de diseño más sencillo, permiten el acceso peatonal en caso de que no se desee abrir la puerta entera.

Asesoría integral para la mejor selección Al contactar al equipo de la empresa, a través de la página web o vía telefónica, los interesados en adquirir, mantener o reparar puertas de garaje automáticas, recibirán la más precisa asesoría. La selección del material debe tener en cuenta factores como la estética, el aislamiento de la temperatura, así como los efectos del clima sobre el color y la textura de las puertas.

La madera, por ejemplo, es elegante y aísla la humedad, pero requiere de un motor más potente, debido a su peso; mientras que el aluminio es ligero, no se oxida, requiere poco mantenimiento, aunque debe contar, preferiblemente, con aislamiento de espuma. El acero es de estética muy agradable y se adapta a diversas tendencias arquitectónicas y el PVC es liviano y económico, el panel sándwich es igualmente un material versátil que permite tener infinidad de acabados, texturas y colores.

El hecho de que las puertas automáticas solo se abran a través del código cifrado en los mandos aporta seguridad y comodidad, al no tener que bajarse del coche para acceder al garaje, nave o local. Con los expertos de Ciaper, todas las ventajas de estos mecanismos están disponibles, mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.



