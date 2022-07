Campañas personalizadas que acercan a grandes músicos con sus fans, con Asombro Extremo Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de julio de 2022, 17:47 h (CET)

En el mundo de la música, la competitividad es muy alta. Es por ello que, más allá de las habilidades o el talento de cada artista, su capacidad para generar impacto con sus contenidos también juega un rol fundamental para su éxito, ya que este requiere también estrategias ingeniosas de difusión, que permitan a los artistas conectar con el público.

Así lo señala Asombro Extremo, una agencia de marketing que comprende la importancia de las campañas personalizadas en la industria musical, para conectar a los grandes artistas con sus fans. En su trayectoria, cuenta con varios casos de éxito en estrategias de alto impacto, entre los cuales, uno de los más destacados es el de su colaboración con Sony Music y el artista colombiano Carlos Vives.

El impacto de una campaña innovadora en la promoción de un nuevo contenido musical El marketing digital y la música se combinan en Asombro Extremo, una agencia única en el mundo, desarrollada por ilusionistas de clase mundial, cuyos innovadores recursos se materializan en campañas que causan un gran impacto. Una de estas tuvo como protagonista a Sony Music, una firma de la industria musical que, a través de esta agencia, desarrolló una innovadora campaña para el lanzamiento de Robarte un Beso, un sencillo y videoclip de Carlos Vives lanzado en 2017.

La innovadora campaña de esta agencia consiguió, en pocas horas, más de 27 millones de personas en visitas. Gran parte de este éxito se originó en la novedosa plataforma tecnológica de Asombro Extremo, que permite combinar diversas fuentes y contenidos multimedia. Mediante estos recursos, y la creatividad de su equipo, desarrollaron un portal web a través del cual, los fans pueden comunicarse con este artista de forma directa vía telefónica, en tiempo real y recibir una fotografía digital autografiada, junto con una invitación personal para conocer su nuevo trabajo.

Experiencias únicas que conectan a los artistas con sus seguidores El éxito de esta campaña se refleja no solo en los millones de visitas a la plataforma, o las eufóricas reacciones de los fans, sino incluso en el reconocimiento oficial de los Effective Mobile Marketing Awards 2017 como la campaña de mensajería más efectiva. Todos estos reconocimientos demuestran la importancia que tienen la creatividad, ingenio e innovación en la industria musical, no solo en la creación de nuevos temas, sino también en las iniciativas para difundir estos trabajos y conectar al artista con sus seguidores.

Asombro Extremo lleva este concepto más allá de lo convencional, al ofrecer experiencias únicas, espectaculares y altamente inmersivas para los usuarios en cada una de sus campañas. Su experiencia y alto nivel en el ilusionismo se hace patente en estas iniciativas, en las cuales, lo que parecía imposible para personas comunes o simples consumidores, se vuelve una realidad que a muchos hasta les parece mágica, como la experiencia misma de hablar en tiempo real con su artista favorito, a la víspera del lanzamiento de su nuevo trabajo.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.