Cómo la telemedicina se ha implantado como algo habitual entre doctor y paciente por Medigest CGM

miércoles, 27 de julio de 2022, 17:35 h (CET)

Medigest Consultores es una empresa asociada al grupo CGM, una compañía europea de tecnología para el sector de la salud que proporciona software de gestión y servicios informáticos a más de 400.000 profesionales de la salud en todo el mundo.

Medigest Consultores se dedica al desarrollo y soporte de software de Historia Clínica Digital, información y documentación médica y servicios sanitarios online. Al frente de estos desarrollos se encuentran profesionales médicos que conocen y “viven” el sector sanitario en el día a día.

Si bien los recursos digitales se iban implantando de manera lógica en el sector, la pandemia de los últimos dos años ha acelerado de forma considerable el uso de la tecnología en las clínicas y consultas privadas, ya que la telemedicina es una solución para estar en contacto con los profesionales de la salud que, sin llegar a sustituir la presencialidad, cubre una importante demanda asistencial.

¿Qué es la telemedicina? La telemedicina significa poder atender a los pacientes por profesionales de la salud y de forma no presencial, evitando el desplazamiento físico al centro. Reduce significativamente el riesgo de contagios en los centros sanitarios, optimiza los tiempos de las consultas, mejora los servicios de atención al paciente, rompe las barreras geográficas y permite pedir una segunda opinión.

Este sistema cuenta con algunas desventajas, como la falta de exploración física, limita el contacto directo con los pacientes y puede deshumanizar el servicio si no se le da el uso adecuado.

También se debe encontrar la manera más práctica de que el paciente pueda abonar la consulta en el ejercicio de la medicina privada.

¿Por qué usar la telemedicina? Hay que tener la capacidad de adaptarse a los cambios que se han presentado estos años atrás, principalmente para poder continuar dando un servicio de calidad a los pacientes. Si no se adaptan a estas necesidades, las consultas se estarán quedando atrás a nivel tecnológico.

No hay que tener miedo a usar la tecnología al servicio de la medicina, porque las ventajas que ofrece son innumerables. Principalmente, porque facilita al paciente la consulta médica y facilita al médico el acceso a los pacientes que necesitan y que piden este tipo de servicios, que son cada vez más.

¿Cómo implementar la telemedicina? Es más sencillo de lo que parece, se debe disponer de herramientas adecuadas como cita online, videoconsulta médica, receta electrónica, portal de paciente y un sistema de pago online. Además, no hay que olvidarse del programa para la gestión de la historia clínica y la protección de datos según la RGPD.

Los datos sanitarios de un paciente están considerados por la RGPD como datos de sensibilidad alta, y como tal, deben ser debidamente protegidos. No hay que relajarse con el uso de plataformas como WhatsApp, Skype, Zoom, e-mail, etc.

Los sistemas que se usen para ejercer la telemedicina deben cumplir unos parámetros estrictos de seguridad que las plataformas gratuitas no ofrecen.

En el caso de WhatsApp, hay que tener en cuenta que cuando se aceptan los términos del servicio, se está cediendo una información y permitiendo que esta sea compartida con Facebook. Esto contradice frontalmente las exigencias en cuanto a historia clínica y a confidencialidad de los datos se refiere. El hecho de no usar plataformas homologadas o en cumplimiento de la normativa, puede conllevar sanciones muy importantes.

Herramientas para ejercer la telemedicina de sencilla implantación Cita online: Si se dispone de cita online, se tiene presencia online. La inmediatez de atención actual pasa por evitar en la medida de lo posible el teléfono. Si alguien busca un especialista o una clínica en internet, hay que estar entre los resultados de dicha búsqueda. La cita online debe integrarse en el programa de gestión de historias y tiene que poder ver esta cita reflejada a tiempo real. Si además se evitan registros innecesarios al paciente, las posibilidades de recibir citas de este tipo aumentan exponencialmente.

Videoconsulta médica Imprescindible para el contacto médico-paciente. Cumpliendo estrictamente con la RGPD.

Se debe disponer de una herramienta diseñada para tal fin y con todas las opciones necesarias para ejercer una consulta de calidad: pizarra compartida, llamadas en grupo, posibilidad de captura de fotos y posibilidad de compartir la pantalla. Además, debe ser estable y contar con la posibilidad de disponer de una sala de espera virtual personalizable.

Receta electrónica El paso necesario para la prescripción de fármacos de forma telemática. Debe ser un sistema homologado por la OMC y válido en todo el territorio. Debe evitar que el paciente tenga que imprimir ningún papel y que cumpla las garantías de privacidad de acceso seguro a la información.

Portal de paciente Se puede enviar un informe médico a un paciente durante la videollamada, pero si se dispone de una plataforma de acceso para el paciente, también se puede enviar esta información centralizada en un solo punto. Todo ello en un entorno seguro, protegido y encriptado para evitar el acceso indebido.

Sistema de pago online La posibilidad de remitir un enlace a un paciente para que formalice un pago a tiempo real es realmente útil. Si además la plataforma dispone de un sistema de seguimiento del proceso de pago, se podrán asegurar de que todo está al corriente sin tener que preocuparse por hacer seguimientos bancarios posteriores al evitar las transferencias.

Los acontecimientos recientes han enseñado que hay que adaptarse a las circunstancias y hacer uso sin miedo de las herramientas que la tecnología ha puesto a disposición.

La consulta debe estar al día y presente en el entorno digital que ya forma parte de nuestra forma de vida.

La telemedicina es una herramienta que se ha demostrado realmente útil para poder dedicarse a lo que realmente importa: la atención de calidad y la salud de los pacientes, y por ello se ha de contar con una empresa de experiencia como Medigest CGM, una de las pocas donde los médicos desarrollan soluciones informáticas para otros médicos.



