Los síntomas de la menopausia se solucionan gracias a una tecnología española

jueves, 28 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La revista BMC Woman’s Health publica las conclusiones reveladoras de un estudio realizado a una muestra de 11 mujeres con el llamado síndrome genitourinario. En solo un mes, las pacientes sometidas a este estudio observaron importantes mejorías en su vida sexual y en los trastornos que experimentaban por su proceso de pérdida de hormonas sexuales en el final de su ciclo reproductivo. El síndrome genitorurinario de la menopausia es un conjunto de síntomas que afectan a la mujer entre los 45 y los 55 años en su tránsito al climaterio e incluyen características como el dolor, el pH vaginal, la sequedad vaginal, las disfunciones sexuales y la función urinaria.

Las cifras hablan por sí solas. La fisioterapeuta Cintia Pinheiro ed Altri ha podido demostrar cómo la salud sexual mejora en un 74 % en solo un mes y cómo la función urinaria se restablece en un 83 %. Esta característica es especialmente relevante porque un alto porcentaje de estas pacientes experimentan un aumento de la incontinencia urinaria durante este periodo, lo cual les afecta en su calidad de vida.

“Hemos encontrado una mejora de los síntomas de la menopausia como la sequedad vaginal, el dolor en las relaciones sexuales, la laxitud vaginal, la incontinencia, la sensación de quemazón, el dolor en la entrada de la vagina, la incontinencia urinaria y la disfunción sexual en la mayor parte de las pacientes”, afirma la profesional Pinheiro. “Sobre todo, la sequedad vaginal reportó una mejora muy significativa”.

La aplicación de la energía se realiza por medio de un accesorio que se introduce en la cavidad vaginal durante una sesión de entre diez y veinte minutos. Se trata de un procedimiento totalmente indoloro, muy parecido a una ecografía transvaginal y que no requiere ningún tipo de sedación o reposo.

“La energía de RF controlada en el tejido vaginal restablece algunas de las funciones vaginales como la secreción, absorción, elasticidad, lubricación y consistencia del tejido, que se ven reducidas con el síndrome genitourinario”, explica la fisioterapeuta Pinheiro. La tecnología que se ha estudiado es en concreto el dispositivo C500 de la empresa Capenergy Medical, ubicada en la ciudad de Barcelona, España, que se caracteriza por su investigación en el ámbito de la radiofrecuencia no ablativa en diferentes áreas médicas.



