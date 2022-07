La psicóloga Cristina López ayuda a hacer frente a los ataques de ansiedad Emprendedores de Hoy

Un ataque de ansiedad puede sufrirlo cualquier persona en cualquier momento, sin importar si ha sufrido o no de problemas de ansiedad y estrés en el pasado. Este tipo de ataques ocurren cuando el individuo se encuentra bajo situaciones angustiantes.

Cuando estas situaciones ocurren con frecuencia y el afectado se da cuenta de que no puede controlarlas es necesario que acuda a expertos en psicoterapia. Para ello está la psicóloga Cristina López, especialista en psicología clínica que ofrece sus servicios profesionales para combatir la ansiedad y el estrés en adultos.

Atención psicológica para combatir los ataques de ansiedad Existen demasiadas situaciones estresantes por las que una persona puede llegar a tener un ataque de ansiedad, como por ejemplo problemas económicos en el hogar o en el trabajo. Asimismo, es fácil sufrir de ansiedad y estrés cuando hay experiencias recientes con alcohol, drogas o tabaco, problemas de salud, complicaciones amorosas, etc. Por supuesto, no todas las personas caen fácilmente en la ansiedad cuando este tipo de dificultades llegan a su vida. Lo que ocurre con aquellos adultos que sí tienden a ser más afectados por dichas situaciones es que tienen inseguridades, miedos, culpas, adicciones, obsesiones u otras emociones o condiciones negativas sin resolver.

El trabajo de la Psicóloga Cristina López es ayudar a sus pacientes a combatir estas sensaciones, adicciones u obsesiones mediante sus servicios de atención psicológica para adultos. Su método principal se basa en hacer que las personas indaguen en su interior o subconsciente se conozcan y puedan detectar qué les está afectando para conseguir, en poco tiempo, una mayor sostenibilidad individual.

¿Por qué es importante reducir los niveles de ansiedad? Una persona que sufre de ansiedad está propensa a sufrir pérdidas de control, angustias y malestares generales. Como consecuencia de ello, no podrá tener una vida laboral o personal productiva y también se verán afectadas sus actividades extras como los deportes, las relaciones amorosas, la convivencia con amigos o vecinos, etc. La ansiedad también es una afección peligrosa para quienes sufren problemas cardíacos, respiratorios y digestivos, ya que incrementa el daño que estos puedan causar al cuerpo humano. Estas y otras razones determinan la importancia de reducir los niveles de ansiedad tanto en los adultos como en los jóvenes y ancianos. La psicóloga Cristina López experta en el área explica que con sus terapias cualquier persona puede combatir esta afección al determinar qué factores pueden desencadenar un ataque. A su vez, la emprendedora acompaña a sus pacientes durante todo el proceso de cambio hasta que estos estén capacitados para gestionar por completo los niveles de ansiedad y tener así una vida normal.

Los servicios profesionales de atención psicológica de la psicóloga Cristina López están enfocados en ayudar a niños, parejas y adultos, a enfrentar distintas afecciones, situaciones y condiciones clínicas. En el caso de los adultos, esta se centra en las adicciones, baja autoestima, dudas, agresividad, desmotivación, bloqueo, ansiedad y estrés.



