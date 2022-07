Si las personas dan importancia al agua que beben; ¿por qué no al agua con el que se duchan? Emprendedores de Hoy

El agua que se utiliza en la ducha es uno de los pilares fundamentales para el cuidado de la piel. A este respecto, el agua potable de la red contiene ciertas cantidades de metales pesados y cloro, además del óxido y el sarro que se acumulan en la ducha, lo cual puede provocar sequedad en la piel, fragilidad en el cabello e irritación en los ojos, entre otras consecuencias. Por ello, la firma Aqua Family Plus, en colaboración con la marca coreana Aquadia, ha lanzado los filtros universales para ducha con aromaterapia Beyond Water.

Piel hidratada y sana, de la mano de Beyond Water La cosmética coreana no solo ha logrado traspasar fronteras, sino también romper con los esquemas establecidos, logrando un producto que facilita el modo de conseguir una piel hidratada y sana mientras se disfruta de una ducha. Se trata de los filtros universales para ducha con aromaterapia Beyond Water, traídos al mercado español por Aqua Family Plus. Estos cartuchos intercambiables con diferentes aromas pueden convertir la ducha en un spa saludable y totalmente natural.

Fabricados en Corea del Sur, los filtros logran un efecto antibacteriano y anticloro gracias a su efecto diamante y a su exclusivo cabezal, que impide que los sedimentos sólidos dañinos entren en contacto con el cuerpo. Asimismo, cuentan con componentes naturales y certificados como aceite de oliva, carbón activo natural, leche y una selección de cactus, los cuales son ideales para el cuidado de la piel. Desenroscando el cabezal del brazo de la ducha y uniendo el filtro entre ambos, es posible disfrutar de un baño con variedad de aromas y múltiples beneficios para la salud.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar estos filtros de ducha? Instalar los filtros universales para ducha con aromaterapia Beyond Water tiene múltiples beneficios para los habitantes del hogar. Uno de ellos es el cuidado de los niños, quienes son vulnerables a la inhalación de cloro. Además, su utilización permite reducir la aparición de arrugas, eccemas y distintas afecciones en la piel, así como la presencia de caspa en el cuero cabelludo. En este sentido, ayuda a que el cabello preserve sus aceites naturales y humectantes.

Por otra parte, al filtrar el cloro y los minerales pesados, las duchas tendrán un efecto vigorizante, eliminando la fatiga y disminuyendo los riesgos de enfermedades. Otra de las ventajas de Beyond Wateres su tecnología de filtración de iones negativos, la cual mejora el sistema respiratorio y posibilita reducir el uso de geles y jabones.

Con un diseño ergonómico y elegante, una instalación rápida y sencilla y la posibilidad de ahorrar hasta un 70 % de agua y energía, los filtros universales para ducha con aromaterapia Beyond Water de Aqua Family Plus son una gran alternativa para mejorar la estética y la salud.



