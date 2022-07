¿Cómo funciona la externalización del servicio de recobro?, de la mano de Dual Asociados Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Al prestar un servicio o vender un producto, es frecuente que las empresas o personas físicas deban afrontar problemas por impagos o deudas de clientes. Cuando se trata de abonos mensuales o cuotas, los impagos son más comunes aún e implican trámites tediosos y pérdidas de tiempo y dinero para las compañías.

Sin embargo, existen servicios de gestión de impagos como el del despacho de abogados de Dual Asociados, una empresa europea líder en recuperar deudas comerciales de manera amistosa.

¿Cómo externalizar el servicio de recobro? La gestión amistosa de impagos de Dual Asociados comienza con un estudio gratuito de análisis del deudor para conocer las posibilidades de éxito en la gestión del cobro, según la evaluación de viabilidad de solvencia. Luego, en caso de aceptar, la compañía asigna un asesor especializado en un plazo de 20 a 30 días hábiles, que solicitará la documentación que justifique la deuda como facturas, pagarés y cheques, contratos, telegramas u otros.

Al iniciar la gestión de recobro por vía amistosa, el abogado asignado se encargará de negociar con la parte deudora para recuperar la deuda del cliente. Se trata de una gestión completamente profesional, diligente y respetuosa para con el deudor, de modo tal que luego retome su actividad mercantil con la empresa de forma correcta.

Se pasará a una instancia judicial solo si el cliente lo aprueba, como una vía alternativa una vez agotada la instancia extrajudicial. En este caso, se debe tratar de una deuda de no menos de cinco años de antigüedad, de tipo dineraria y radicada dentro de la Unión Europea.

Una buena gestión con Dual Asociados Elegir una compañía, conformada por abogados especializados en gestionar estas problemáticas, permite delegar, en manos de profesionales con vasta experiencia en el área, lo que para una empresa significaría un trámite engorroso.

Ya sea por vía amistosa o por vía judicial, el equipo de Dual Asociados cuenta con procedimientos acordes para lograr un éxito en el recobro del 100 % una deuda. Sus honorarios los cobran solo en casos de éxito, por lo cual no exigen cuotas ni gastos por adelanto. Para los recobros efectivos por vía amistosa, Dual Asociados cobra un 10 % + IVA de lo recuperado en deudas del último año y un 12 % en deudas superiores a un año.

La compañía europea cuenta con un 95 % de éxito en la gestión de impagados y ofrece sus servicios para España, Portugal, Bélgica, Italia, Francia y toda Europa. Sus pilares de honestidad, eficacia y credibilidad la distinguen como una empresa líder en brindar respaldo a sus clientes.



