Aplicación de la tecnología Big Data para el sector inmobiliario, con NorayWalkers

jueves, 28 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, el uso de nuevas tecnologías ha contribuido a impulsar el sector inmobiliario. Cada vez son más los profesionales en esta industria que hacen uso de herramientas innovadoras, puesto que les permiten ofrecer a sus clientes una mejor calidad de atención y servicio, permitiéndoles así mantener su competitividad en el mercado.

NorayWalkers, una agencia inmobiliaria Costa del So,l es muestra de ello, ya que sus profesionales hacen uso de tecnología Big Data para desarrollar una búsqueda avanzada en diferentes portales de bienes raíces, con el objetivo de proporcionar a sus clientes diferentes alternativas de propiedades ajustadas a sus necesidades y requerimientos.

Beneficios de aplicar Big Data en el sector inmobiliario En plena era digital, la inclusión de tecnologías como Big Data supone para la industria inmobiliaria la posibilidad de agilizar sus procesos, pensando no solo en mejorar la experiencia del cliente, sino también en optimizar sus procesos internos. Este tipo de herramientas permite almacenar, comparar y organizar toda la información extraída de diferentes fuentes en internet con el objetivo de tomar decisiones acertadas, basadas en datos reales.

Para las agencias inmobiliarias como NorayWalkers, el Big Data es un recurso valioso que contribuye a localizar ofertas de compraventa, promociones inmobiliarias, así como también mantenerse informado acerca de las variaciones en el mercado, las tendencias de la industria y las mejores posibilidades de inversión para los usuarios. El acceso a información tangible y organizada permite que los agentes inmobiliarios ofrezcan una asesoría más efectiva a sus clientes, ya que cuentan con datos reales que ayudarán a tomar una mejor decisión de inversión o compraventa.

Uno de los mayores atributos del Big Data aplicado a la industria inmobiliaria, es que posibilita encontrar nuevas oportunidades de mercado de forma más rápida y eficaz, lo cual favorece no solo a las agencias, sino también a las personas o empresas interesadas en adquirir o vender un inmueble.

Búsqueda avanzada utilizando Big Data Centrados en ofrecer un servicio óptimo, los profesionales de NorayWalkers se mantienen a la vanguardia tecnológica, incluyendo dentro de sus servicios recursos innovadores que le permiten ofrecer una atención de calidad y ajustarse eficientemente a las necesidades de cada cliente.

Esta inmobiliaria en Málaga se ha caracterizado por utilizar el Big Data para llevar a cabo la búsqueda de propiedades en distintos portales inmobiliarios, lo que le permite ofrecer a sus clientes un catálogo de opciones adaptadas a sus requerimientos.

Tras conocer las necesidades y expectativas de los usuarios, los expertos de esta inmobiliaria en Costa del Sol, llevan a cabo una investigación exhaustiva haciendo uso de la tecnología, lo que les permite dar una respuesta rápida y satisfactoria a sus clientes.

El desempeño profesional de sus agentes, así como también la implementación de recursos innovadores, ha convertido a NorayWalkers en una de las agencias inmobiliarias en Málaga más destacadas actualmente.



